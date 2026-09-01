Governo Regional e Causa Social reforçam aposta na formação e valorização das ajudantes domiciliárias através do projecto 'Bem Cuidar'

Reforçar as competências, valorizar profissionalmente e promover a qualificação contínua das ajudantes domiciliárias. Estes são os principais objectivos da 5.ª edição do projeto ‘Bem Cuidar’, que decorre ao longo dos próximos três meses e abrange cerca de 500 profissionais da Região.

A iniciativa, dinamizada pela Causa Social - Associação para a Promoção da Cidadania, inclui formação certificada nas áreas de Primeiros Socorros e Prevenção e Identificação de Maus-Tratos à Pessoa Idosa, de modo a dotar as profissionais de ferramentas que lhes permitam responder com maior segurança, eficácia e confiança às exigências do seu trabalho diário.

O arranque desta nova edição foi assinalado esta segunda-feira, com a formalização do respectivo contrato-programa entre o Governo Regional e a Causa Social, numa sessão realizada no auditório da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude.

A formalização do contrato-programa, que prevê um apoio financeiro superior a 100 mil euros para a concretização do projeto, contou com a presença da Secretária Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, da Presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, Nivalda Gonçalves, e da Presidente da Associação Causa Social, Maria Martins, acompanhada pela Tesoureira da Direção, Maria Mendonça.

Pela primeira vez, o Bem Cuidar integra formação certificada, reforçando o reconhecimento profissional destas trabalhadoras e contribuindo para elevar a qualidade dos cuidados prestados a pessoas idosas e em situação de dependência no domicílio.

A iniciativa destina-se a profissionais que exercem funções nas Instituições Particulares de Solidariedade Social e no Instituto de Segurança Social da Madeira, abrangendo um universo de cerca de 500 ajudantes domiciliárias que prestam apoio diário a aproximadamente 4.000 beneficiários em toda a Região.

“Investir na qualificação destas profissionais é investir na qualidade de vida de milhares de madeirenses que beneficiam diariamente dos serviços de apoio domiciliário”, sublinha a secretária regional, Paula Margarido.

A governante destacou ainda "o papel fundamental das ajudantes domiciliárias na prevenção do isolamento social e na promoção da permanência das pessoas no seu meio habitual de vida, com maior dignidade, conforto e autonomia".

“Na sua quinta edição, o Bem Cuidar assume um novo patamar de qualificação ao integrar, pela primeira vez, formação certificada, permitindo às participantes obter competências formalmente reconhecidas e valorizadas no seu percurso profissional”, concluiu.

As acções formativas serão desenvolvidas em parceria com diversas entidades regionais, nomeadamente a Cruz Vermelha Portuguesa, a Casa do Povo de Santa Cruz, a Santa Casa da Misericórdia da Calheta, o Centro Social e Paroquial de São Bento e a Câmara Municipal da Ribeira Brava, que asseguram o apoio logístico e a disponibilização de espaços para a realização das sessões em diferentes concelhos da Região.