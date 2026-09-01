Candidatos da segunda fase são os mais prejudicados com atrasos nos exames

O ministro da Educação, Ciência e Inovação reconheceu hoje que os candidatos da segunda fase ao ensino superior são os mais prejudicados com os atrasos nas correções dos exames, confiando que as instituições tenham "mecanismos" para a sua integração.

"Nas alterações de calendário que nós fizemos, eu diria que este é, de facto, o efeito mais negativo para um conjunto de alunos que, apesar de tudo, são cerca de 10% dos alunos que entram no ensino superior em Portugal, mas obviamente são importantes", afirmou Fernando Alexandre, à margem da cerimónia que assinala a primeira ativação presencial da Chave Móvel Digital numa escola, em Carnaxide (Oeiras).

"Obviamente as instituições deverão tomar as medidas que permitam compensar, no caso das instituições que comecem o calendário mais cedo, a perda de aprendizagens que pudesse resultar daí", afirmou o governante, recordando que muitas universidades estão habituadas a estes atrasos.

As universidades e institutos "têm processos de recuperação de aulas para aqueles que vão entrar duas semanas mais tarde e que vão ser, de facto, um pouco prejudicados por isso", afirmou o ministro, salientando que há instituições que mais "habituadas" a isso, com "mecanismos precisamente para a integração destes alunos que chegam já com o ano letivo a decorrer", disse.

Fernando Alexandre recordou que se trata de uma decisão "no âmbito da autonomia das instituições".

Das 56.228 vagas iniciais na primeira fase, foram colocados 49.991 alunos mas, destes, 4.512 não se inscreveram, pelo que, após reclamações, acabaram por resultar nos mais de 11.112 lugares ainda disponíveis, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto para o Ensino Superior (IES).

A primeira fase correspondeu ao maior número de colocados da última década, com exceção de 2020, ano em que foram adotadas regras excecionais para a conclusão do ensino secundário e para a utilização de exames nacionais como provas de ingresso.

As candidaturas à 2.ª fase do concurso decorrem entre 24 de agosto e 20 de setembro, mais três semanas do que inicialmente previsto, devido ao adiamento da 2.ª fase dos exames nacionais do ensino secundário e à criação de uma época especial em setembro.

Pela primeira vez este ano, os exames nacionais foram avaliados em formato digital, mas o processo registou várias falhas técnicas, obrigando ao adiamento por alguns dias da divulgação das notas e a alterações nos calendários da 2.ª fase dos exames e do CNAES.

A divulgação dos resultados está prevista para 30 de setembro, seguindo-se depois a 3.ª fase entre 10 e 12 de outubro.