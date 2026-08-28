Governo Regional apoia encontro regional para valorizar cuidadores de idosos em Santana

A Associação Santana Cidade Solidária promove, no próximo dia 21 de Outubro, na Quinta do Furão, o Encontro Regional 'O Sentido do Cuidar'.

A iniciativa conta com um apoio de cerca de 27 mil euros do Governo Regional da Madeira, formalizado através de um contrato-programa assinado pela secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido.

O evento, com formação certificada, pretende reunir cerca de uma centena de ajudantes de acção direta e profissionais de toda a Região para debater temas centrais do envelhecimento, como demência, saúde oral, deglutição, cuidados humanizados e bem-estar emocional dos cuidadores.

O presidente da associação, Nélio Gouveia Pestana, destacou o encontro como um justo reconhecimento do trabalho desempenhado por estas profissionais.

Por sua vez, Paula Margarido sublinhou que este investimento visa a qualificação contínua das respostas sociais, dignificando as profissões do cuidar e promovendo um apoio mais humanizado à população idosa.

Estiveram presentes nesta iniciativa: Nivalda Gonçalves, presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, Pedro Santos Gouveia, presidente do Instituto de Emprego da Madeira, Cláudia Perestrelo, deputada à Assembleia Legislativa da Madeira, Ana Luísa Gomes, directora técnica do Lar de Idosos de Santana, e Miguel Pedro, director técnico da Associação Santana Cidade Solidária, e representantes de entidades ligadas ao sector social e aos cuidados à população idosa.