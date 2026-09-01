Despiste de trotinete deixa homem ferido na Rua Conde Carvalhal

Um homem de 30 anos ficou ferido na sequência do despiste da trotinete em que circulava na Rua Conde Carvalhal, no Funchal.

A queda provocou várias escoriações no corpo e uma ferida sangrante na face, obrigando à mobilização de uma equipa de emergência pré-hospitalar dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Os bombeiros prestaram os primeiros socorros à vítima no local, nomeadamente o controlo da hemorragia e a estabilização dos ferimentos, antes de procederem ao seu transporte de ambulância.

O homem foi encaminhado para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou para observação e tratamento.

Até ao momento, não foram apuradas as circunstâncias que estiveram na origem do despiste, desconhecendo-se se houve intervenção de outro veículo.