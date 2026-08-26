Albuquerque afasta remodelação do Governo Regional, mas deixa aviso aos membros do Executivo

Miguel Albuquerque garante que não tem neste momento uma remodelação governamental em preparação, mas deixou um aviso aos membros do Executivo: ninguém tem o lugar garantido.

Questionado pelo DIÁRIO sobre as especulações em torno de alterações governativas, o presidente do Governo Regional respondeu de imediato: “Não sei de nada. Senão já tinha remodelado”.

Albuquerque recusou sobretudo a ideia de antecipar publicamente uma eventual mudança no Executivo, considerando que anunciar previamente uma remodelação seria um erro político elementar.

“Ninguém anuncia uma remodelação do Governo. Só se for um político suicida”, afirmou, ou seja, se o fizer fá-lo de surpresa sem dar azo a controvérsia. Uma resposta dada ao lado de Micaela Freitas, secretária regional de Saúde e da Protecção Civil

O presidente do Governo invocou a experiência política para sustentar que qualquer alteração, caso venha a ocorrer, será feita sem anúncio antecipado.

Mas deixou uma frase destinada ao interior do próprio Executivo: “Ninguém pode estar descansado no meu Governo. Está tudo sob prova permanente.”

Albuquerque rematou afastando qualquer aviso prévio: “Quando for, é de surpresa”.