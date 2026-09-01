CDE Francisco Franco vence fase regional dos Prémios Clube Top

O Clube Desportivo Escola Francisco Franco foi o grande vencedor da fase regional dos Prémios Clube Top, pelo que irá representar a Madeira na fase final nacional, desta iniciativa do Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P., em que a Direção Regional de Desporto é parceira institucional, e cujo propósito passa pela promoção, reconhecimento e partilha das boas práticas de gestão implementadas pelas entidades desportivas.

A decisão final foi encontrada na tarde de hoje, no Auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, e após a apresentação final, num sessão pública e perante o Júri Regional, composto por David Gomes (director regional de Desporto), Élvio Rúbio Gouveia (Universidade da Madeira) e Rui Marote (ex-dirigente da Associação de Futebol da Madeira).

A edição de 2026 contou com a apresentação de três candidaturas, duas do Clube Desportivo Escola Francisco Franco (CDEFF), com os projectos nas categorias de ‘Estratégia’ e ‘Finanças’, e o Club Sport Marítimo, na categoria de ‘Comunicação’.

Após a defesa pública dos projectos houve a avaliação pelos elementos do júri, que decidiu as seguintes classificações:

• 1.º Classificado e respectivo Vencedor da Fase Regional: Clube Desportivo Escola Francisco Franco (Finanças), a quem foram atribuídos, um troféu e um prémio monetário de 1.500 euros;

• 2.º Classificado: Clube Desportivo Escola Francisco Franco (Estratégia), receptora de um prémio no valor de 1.000 euros;

• 3.º Classificado: Club Sport Marítimo (Comunicação), destinatária de um prémio de 750 euros.

Atendendo à consagração da candidatura do Clube Desportivo Escola Francisco Franco, na categoria de Finanças, como vencedora da fase regional, a mesma segue para a fase nacional, que será avaliada por um novo leque de jurados que determinará o respectivo vencedor.

De referir que a fase regional contou com a apresentação de cinco candidaturas, sendo que apenas estas três tiveram direito a estar na fase final regional.