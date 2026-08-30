Incêndio nas Furneiras em fase de rescaldo

O incêndio que deflagrou na noite de ontem na zona das Furneiras, no concelho de Câmara de Lobos, encontrar-se-á esta manhã em fase de rescaldo, apurou o DIÁRIO junto de fonte da corporação de bombeiros.

Com o nascer do dia, o meio aéreo foi também mobilizado para o teatro de operações, estando o helicóptero a apoiar os trabalhos que decorrem no terreno. Durante a noite, as condições de visibilidade impossibilitaram naturalmente a utilização deste recurso no combate às chamas.

O fogo obrigou, desde ontem à noite, à mobilização de um dispositivo envolvendo quatro corporações: os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, os Bombeiros Sapadores do Funchal e Voluntários Madeirenses.

Conforme o DIÁRIO noticiou, as equipas procuraram actuar em diferentes frentes, numa estratégia de triangulação destinada a travar a progressão das chamas e a minimizar os impactos do incêndio.

Durante a noite, o fogo chegou a progredir pela encosta, numa zona situada nas Forneiras e próxima do eixo que estabelece ligação entre a área do parque empresarial, o Garachico e o Jardim da Serra.

Incêndio preocupa na Furneira e mobiliza quatro corporações Fogo lavra numa zona de pinheiros e já estará a passar para outra encosta. Bombeiros combatem as chamas em “triangulação”, numa altura em que o helicóptero não pode operar devido ao período nocturno

A evolução favorável das operações permitiu que, já durante a manhã deste domingo, o incêndio entrasse em fase de rescaldo. Os trabalhos prosseguem no terreno, agora também com o apoio do helicóptero, procurando eliminar pontos quentes e evitar eventuais reacendimentos.