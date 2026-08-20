"Nunca houve tantos políticos, chefes e gestores de topo como agora"

Bom dia. As primeiras páginas desta quinta-feira, 20 de Agosto de 2026, estão aí para a sua leitura. Não faltam temas para despertar o seu interesse.

Na revista Visão:

- "A Amazónia é uma lição. O que precisamos de aprender com os povos indígenas sobre a vida em comunidade, a importância da educação, o respeito pelo território, a defesa das tradições e a preservação da natureza"

- "Paraná. Viagem ao outro Brasil"

- "Alimentação. Os erros escondidos na cozinha"

- "Aliens. O que revelam os ficheiros secretos"

- "Se7e. Barcelos. Roteiro do melhor artesanato"

No Correio da Manhã:

- "Recompra de ações da REN. Estado dá prémio de 55 milhões ao dono da Zara"

- "Benfica-Aarhus. Marco Silva. 'Temos de deixar os adeptos orgulhosos'"

- "Sporting. Suárez volta ao onze no ataque contra o Alverca"

- "Trabalhadores morrem em obra sem licença"

- "Em Cascais. Casal de torturadores trabalha com crianças"

- "Detido em campo Maior. GNR apanha 'imperador das narcolanchas'"

- "Braga. Mulher abandona filhos e passa 4 dias em parte incerta"

- "Segurança Social. Jovens vão ter mais cortes no valor das reformas"

- "Fogos. Despiste fere quatro bombeiros em Arouca"

- "Viana do Castelo. Ouro e tradição brilham no Minho"

No Público:

- "Nomeação de médicos do INEM para serviços regionais considerada 'ilegal'"

- "Bacia do Douro. Fisco inicia liquidação de impostos sobre negócio das barragens"

- "Relatório. Portugal é a 26.ª melhor democracia do mundo mas 'já esteve melhor'"

- "Segurança Social. Peritos defendem aumento de pensões igual para todos"

- "Eleições. Ala esquerda dos democratas vence primárias na Florida"

- "Clima. Como 12 cidades do mundo estão a aprender a arrefecer"

- "Música. Chegou o momento de começarmos a (re)descobrir o trompete de Sei Miguel"

- "Centro educativo. Havia dois jovens internados por homicídio voluntário antes do crime de Algés"

No Jornal de Notícias:

- "Três mortes por semana em acidentes de trabalho"

- "Reportagem. Drones são os olhos da GNR contra fogos"

- "Matosinhos. Projeto recupera equipamentos descartados e ajuda famílias"

- "Benfica. Aarhus é a última barreira no objetivo europeu das águias"

- "Braga. Abandona filhos e envia dinheiro por MB Way para comprarem bolachas"

- "Tráfico. Ex-futebolista apanhado com 70 milhões de euros em cocaína"

- "Português morto à facada numa praia da Albânia"

- "Viana. Naimah, muçulmana entre mil mulheres no Desfile da Mordomia"

- "Música. Vilar de Mouros com punk para todas as idades"

- "SC Braga. A melhor versão para receber os austríacos"

No Diário de Notícias:

- "Salários altos: nunca houve tantos políticos, chefes e gestores de topo como agora"

- "Incêndios. Sapadores denunciam atrasos nas horas extras. ICNF diz ter pago 90%"

- "EUA. No 11 de Setembro, Bill Spade perdeu o emprego e um amigo. Agora o ex-bombeiro contou esse dia aos filhos do amigo"

- "1934-2026. Glória Menezes, um dos nomes maiores da ficção brasileira, morre aos 91 anos"

- "Estreia. Com 'Elisa', cinema renasce através das palavras"

- "Música. Festas do Mar regressam à Baía de Cascais com Daniel Mercury"

- "'Rentrée'. Chega acusa Governo de 'tentar neutralizar' a sua proposta para baixar idade de reforma"

- "Segurança Social. Ana Mendes Godinho: relatório sobre pensões procura 'criar pânico e medo'"

- "Ucrânia. Fedorov desafia Zelensky e pede eleições, mas a lei marcial não o permite"

- "Liga Europa. Marco Silva abre a porta a mudanças no Benfica"

- "Tiro com armas de caça. Custódio Ezequiel: do campeão que foi aos campeões que quer formar"

No Negócios:

- "Pensão face a último salário baixa 10 pontos em 40 anos"

- "Regulador exige à Transtejo dados mensais sobre atrasos"

- "Obrigações. Irão traz 'risco de deterioração' da dívida portuguesa"

- "Prémio elevado pela REN só com regalias ou se não houver alternativa"

- "Turistas estrangeiros com recorde de gastos"

- "EUA querem acordo com Canadá e baixam tarifas"

- "Rota da Produtividade. PICadvanced, Flexpur e Catari, três retratos de Aveiro"

No O Jornal Económico:

- "Falta de mão de obra vai continuar a puxar salários"

- "Regresso às aulas está a ser feito com compras online"

- "REN compara bem com congéneres mesmo ao preço pago pelo Estado"

- "Portugal cria tecnologia para tornar aviões invisíveis"

- "Luís Mateus: 'O mercado automóvel dificilmente comportará o atual número de marcas chinesas'"

- "Ex-ministro pede eleições na Ucrânia em tempo de guerra"

- "Comércio com a Ásia vai superar em breve o dos EUA ou da UE"

- "Moderna duplica de valor com êxito de nova vacina"

- "Brent continua a subir e ultrapassa 92 dólares por barril"

No O Jogo:

- "FC Porto. 'Saio com o coração cheio'. Rodrigo Mora despede-se do clube que o viu nascer com muitas palavras de agradecimento. Negócio com a Roma: 50 milhões à prova de tudo"

- "Novo médio em estudo"

- "Sporting. SAD trava saída de Geny. Insistência do Sunderland deve ser bloqueada"

- "Kochorashvili perto do Sevilha"

- "Benfica-Aarhus. 'É importante ter o controlo do jogo'. Marco Silva projeta eliminatória difícil. Aursnes de regresso aos convocados"

- "Circati assina até 2031: 'Não podia estar mais feliz'"

- "Braga-Áustria Viena. 'Temos de dar um passo em frente'. Carlos Vicens não se agarra ao susto que afetou o plantel"

- "Milosevic custa 8 MEuro e tem cláusula de 60 MEuro"

No A Bola:

- "'Sou agressivo e versátil'. Central australiano assinou por cinco épocas"

- "Marco Silva justifica contratação: 'Circati tem liderança'"

- "Benfica-Aarhus. Treinador não desvaloriza adversário desta noite: 'Não se é campeão por acaso'"

- "Aursnes - o cérebro está de volta"

- "SC Braga-Áustria Viena. Ataque à Europa sem Ricardo Horta"

- "Sporting. Luis Suárez espreita o regresso. Ioannidis em dúvida para receção ao Alverca"

- "Kochorashvili rende Euro4,5 M"

- "FC Porto. 50 milhões de Rodrigo Mora entram até 2028. Negócio registado com todas as salvaguardas"

- "'Gasperini gosta da posição 10', diz o jogador sobre o treinador da Roma"

E no Record:

- "Estou nas nuvens', Circati assina até 2031e diz que o Benfica é uma recompensa"

- "Benfica-Aarhus. Aursnes regressa"

- "Marco Silva com fé no reforço. 'Tem maturidade e liderança'"

- "Águias pressionam Bayern por Palhinha"

- "Leão dá tudo por Geny. Continuidade defendida até ao limite"

- "FC Porto. 'Gasperini gosta da posição 10', mora elogia novo treinador e visa Farioli"

- "Liga Conferência. Sp Braga-Austria Viena. Carlos Vicens. 'Queremos impor-nos'"

- "Ricardo Horta vai parar. Capitão com lesão muscular"