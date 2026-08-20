"Nunca houve tantos políticos, chefes e gestores de topo como agora"
Bom dia. As primeiras páginas desta quinta-feira, 20 de Agosto de 2026, estão aí para a sua leitura. Não faltam temas para despertar o seu interesse.
Na revista Visão:
- "A Amazónia é uma lição. O que precisamos de aprender com os povos indígenas sobre a vida em comunidade, a importância da educação, o respeito pelo território, a defesa das tradições e a preservação da natureza"
- "Paraná. Viagem ao outro Brasil"
- "Alimentação. Os erros escondidos na cozinha"
- "Aliens. O que revelam os ficheiros secretos"
- "Se7e. Barcelos. Roteiro do melhor artesanato"
No Correio da Manhã:
- "Recompra de ações da REN. Estado dá prémio de 55 milhões ao dono da Zara"
- "Benfica-Aarhus. Marco Silva. 'Temos de deixar os adeptos orgulhosos'"
- "Sporting. Suárez volta ao onze no ataque contra o Alverca"
- "Trabalhadores morrem em obra sem licença"
- "Em Cascais. Casal de torturadores trabalha com crianças"
- "Detido em campo Maior. GNR apanha 'imperador das narcolanchas'"
- "Braga. Mulher abandona filhos e passa 4 dias em parte incerta"
- "Segurança Social. Jovens vão ter mais cortes no valor das reformas"
- "Fogos. Despiste fere quatro bombeiros em Arouca"
- "Viana do Castelo. Ouro e tradição brilham no Minho"
No Público:
- "Nomeação de médicos do INEM para serviços regionais considerada 'ilegal'"
- "Bacia do Douro. Fisco inicia liquidação de impostos sobre negócio das barragens"
- "Relatório. Portugal é a 26.ª melhor democracia do mundo mas 'já esteve melhor'"
- "Segurança Social. Peritos defendem aumento de pensões igual para todos"
- "Eleições. Ala esquerda dos democratas vence primárias na Florida"
- "Clima. Como 12 cidades do mundo estão a aprender a arrefecer"
- "Música. Chegou o momento de começarmos a (re)descobrir o trompete de Sei Miguel"
- "Centro educativo. Havia dois jovens internados por homicídio voluntário antes do crime de Algés"
No Jornal de Notícias:
- "Três mortes por semana em acidentes de trabalho"
- "Reportagem. Drones são os olhos da GNR contra fogos"
- "Matosinhos. Projeto recupera equipamentos descartados e ajuda famílias"
- "Benfica. Aarhus é a última barreira no objetivo europeu das águias"
- "Braga. Abandona filhos e envia dinheiro por MB Way para comprarem bolachas"
- "Tráfico. Ex-futebolista apanhado com 70 milhões de euros em cocaína"
- "Português morto à facada numa praia da Albânia"
- "Viana. Naimah, muçulmana entre mil mulheres no Desfile da Mordomia"
- "Música. Vilar de Mouros com punk para todas as idades"
- "SC Braga. A melhor versão para receber os austríacos"
No Diário de Notícias:
- "Salários altos: nunca houve tantos políticos, chefes e gestores de topo como agora"
- "Incêndios. Sapadores denunciam atrasos nas horas extras. ICNF diz ter pago 90%"
- "EUA. No 11 de Setembro, Bill Spade perdeu o emprego e um amigo. Agora o ex-bombeiro contou esse dia aos filhos do amigo"
- "1934-2026. Glória Menezes, um dos nomes maiores da ficção brasileira, morre aos 91 anos"
- "Estreia. Com 'Elisa', cinema renasce através das palavras"
- "Música. Festas do Mar regressam à Baía de Cascais com Daniel Mercury"
- "'Rentrée'. Chega acusa Governo de 'tentar neutralizar' a sua proposta para baixar idade de reforma"
- "Segurança Social. Ana Mendes Godinho: relatório sobre pensões procura 'criar pânico e medo'"
- "Ucrânia. Fedorov desafia Zelensky e pede eleições, mas a lei marcial não o permite"
- "Liga Europa. Marco Silva abre a porta a mudanças no Benfica"
- "Tiro com armas de caça. Custódio Ezequiel: do campeão que foi aos campeões que quer formar"
No Negócios:
- "Pensão face a último salário baixa 10 pontos em 40 anos"
- "Regulador exige à Transtejo dados mensais sobre atrasos"
- "Obrigações. Irão traz 'risco de deterioração' da dívida portuguesa"
- "Prémio elevado pela REN só com regalias ou se não houver alternativa"
- "Turistas estrangeiros com recorde de gastos"
- "EUA querem acordo com Canadá e baixam tarifas"
- "Rota da Produtividade. PICadvanced, Flexpur e Catari, três retratos de Aveiro"
No O Jornal Económico:
- "Falta de mão de obra vai continuar a puxar salários"
- "Regresso às aulas está a ser feito com compras online"
- "REN compara bem com congéneres mesmo ao preço pago pelo Estado"
- "Portugal cria tecnologia para tornar aviões invisíveis"
- "Luís Mateus: 'O mercado automóvel dificilmente comportará o atual número de marcas chinesas'"
- "Ex-ministro pede eleições na Ucrânia em tempo de guerra"
- "Comércio com a Ásia vai superar em breve o dos EUA ou da UE"
- "Moderna duplica de valor com êxito de nova vacina"
- "Brent continua a subir e ultrapassa 92 dólares por barril"
No O Jogo:
- "FC Porto. 'Saio com o coração cheio'. Rodrigo Mora despede-se do clube que o viu nascer com muitas palavras de agradecimento. Negócio com a Roma: 50 milhões à prova de tudo"
- "Novo médio em estudo"
- "Sporting. SAD trava saída de Geny. Insistência do Sunderland deve ser bloqueada"
- "Kochorashvili perto do Sevilha"
- "Benfica-Aarhus. 'É importante ter o controlo do jogo'. Marco Silva projeta eliminatória difícil. Aursnes de regresso aos convocados"
- "Circati assina até 2031: 'Não podia estar mais feliz'"
- "Braga-Áustria Viena. 'Temos de dar um passo em frente'. Carlos Vicens não se agarra ao susto que afetou o plantel"
- "Milosevic custa 8 MEuro e tem cláusula de 60 MEuro"
No A Bola:
- "'Sou agressivo e versátil'. Central australiano assinou por cinco épocas"
- "Marco Silva justifica contratação: 'Circati tem liderança'"
- "Benfica-Aarhus. Treinador não desvaloriza adversário desta noite: 'Não se é campeão por acaso'"
- "Aursnes - o cérebro está de volta"
- "SC Braga-Áustria Viena. Ataque à Europa sem Ricardo Horta"
- "Sporting. Luis Suárez espreita o regresso. Ioannidis em dúvida para receção ao Alverca"
- "Kochorashvili rende Euro4,5 M"
- "FC Porto. 50 milhões de Rodrigo Mora entram até 2028. Negócio registado com todas as salvaguardas"
- "'Gasperini gosta da posição 10', diz o jogador sobre o treinador da Roma"
E no Record:
- "Estou nas nuvens', Circati assina até 2031e diz que o Benfica é uma recompensa"
- "Benfica-Aarhus. Aursnes regressa"
- "Marco Silva com fé no reforço. 'Tem maturidade e liderança'"
- "Águias pressionam Bayern por Palhinha"
- "Leão dá tudo por Geny. Continuidade defendida até ao limite"
- "FC Porto. 'Gasperini gosta da posição 10', mora elogia novo treinador e visa Farioli"
- "Liga Conferência. Sp Braga-Austria Viena. Carlos Vicens. 'Queremos impor-nos'"
- "Ricardo Horta vai parar. Capitão com lesão muscular"