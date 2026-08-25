Destino Madeira volta a estar nomeado em cinco categorias na edição europeia dos World Travel Awards 2026

O Destino Madeira volta a estar nomeado para a edição europeia dos World Travel Awards (WTA) 2026, com presença em quatro categorias, enquanto a Associação de Promoção da Madeira (APM) está novamente nomeada para Melhor Entidade de Turismo da Europa. No total, a Região soma cinco nomeações nesta edição dos chamados 'Óscares do Turismo'.

Nas categorias em que concorre, o Destino Madeira disputa os títulos de Melhor Destino Insular da Europa, Melhor Destino Regional de Aventura da Europa, Melhor Destino de Praia da Europa – Porto Santo e Melhor Destino de Festivais e Eventos da Europa, informou esta terça-feira a Secretaria Regional do Turismo.

Já a Associação de Promoção da Madeira está nomeada para Melhor Entidade de Turismo da Europa, distinção que já conquistou nas duas últimas edições, em 2024 e 2025.

De entre as cinco nomeações, destaca-se novamente a candidatura da Madeira a Melhor Destino Insular da Europa, categoria em que a Região tem vindo a afirmar uma posição de liderança. Desde 2013, a Madeira já arrecadou este galardão por 11 vezes, nomeadamente em 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024 e 2025.

A presença consecutiva do Destino Madeira entre os nomeados nas principais categorias europeias dos World Travel Awards traduz, assim, um reconhecimento da consistência do posicionamento turístico da Região e da qualidade e diversidade da oferta que tem vindo a ser construída.

Para o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura e presidente da Associação de Promoção da Madeira, Eduardo Jesus, estas nomeações "representam um reconhecimento que diz respeito a toda a Região, porque são o resultado da qualidade do trabalho desenvolvido por um destino que tem sabido afirmar-se, ano após ano, num contexto internacional cada vez mais competitivo".

A Madeira está novamente entre os melhores destinos da Europa e isso deve ser encarado com orgulho, mas também com responsabilidade. Eduardo Jesus

O governante salienta ainda que "mais do que o número de nomeações ou de prémios, importa perceber o que este reconhecimento representa: a capacidade da Madeira de manter uma trajetória de valorização e de afirmação internacional, sem perder de vista a necessidade de continuar a qualificar o destino e a experiência proporcionada a quem nos visita".

Sobre os prémios

Criados em 1993, os World Travel Awards são atribuídos anualmente com o objetivo de reconhecer, premiar e celebrar a excelência nos principais setores das indústrias das viagens, turismo e hospitalidade. Ao longo das últimas décadas, os prémios tornaram-se uma das principais referências internacionais na avaliação e reconhecimento de destinos e operadores turísticos.

A votação para a edição de 2026 decorre até ao dia 28 de agosto, e poderá ser realizada nas seguintes ligações

Melhor Destino Insular da Europa: https://awrds.link/17uu1

Melhor Destino Regional de Aventura da Europa: https://awrds.link/88qw1

Melhor Destino de Praia da Europa – Porto Santo: https://awrds.link/97us9

Melhor Destino de Festivais e Eventos da Europa: https://awrds.link/27ut5

Melhor Entidade de Turismo da Europa: https://awrds.link/37uv4

O Destino Madeira está ainda nomeado para Melhor Destino Emergente de Golfe do Mundo em 2026, votação disponível no link https://worldgolfawards.com/vote/madeira-portugal-2026.

Os premiados na edição europeia de 2026 dos WTA serão anunciados numa gala que terá lugar em Kotor, Montenegro, a 17 de Outubro.