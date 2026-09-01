Francisco Franco soma 102 distinções em vários concursos

Os alunos da Escola Secundária de Francisco Franco somaram 102 distinções em 435 participações em concursos de âmbito nacional, regional e escolar ao longo do último ano lectivo, o que corresponde a uma taxa de sucesso superior a 23%.

Segundo a instituição, trata-se de um número recorde de participações, distribuídas por iniciativas em áreas que vão da ciência às artes, passando pela literatura e pela cidadania.

A maior fatia dos resultados foi alcançada em concursos regionais, nos quais os estudantes conquistaram 34 primeiros lugares, 13 segundos lugares e 14 terceiros lugares.

A nível nacional, a Francisco Franco conseguiu igualmente presença nos três lugares do pódio, com um primeiro, um segundo e um terceiro prémio.

Nos concursos realizados a nível escolar foram obtidos cinco primeiros lugares, um segundo e um terceiro lugar. A estes resultados juntam-se ainda 31 menções honrosas atribuídas a trabalhos apresentados por alunos da escola.

No total, as 102 distinções resultam, segundo a Francisco Franco, do envolvimento dos estudantes, famílias e professores nas diferentes iniciativas extracurriculares desenvolvidas ao longo do ano lectivo.

Aluno premiado viaja para a Alemanha

Entre os resultados alcançados destaca-se o de Diogo Paiva Gouveia, aluno de Artes Visuais que frequentou o 11.º ano no último ano lectivo e venceu a categoria de Ensino Secundário da 4.ª edição do concurso nacional Desafios d’Arte 2025/2026.

A competição envolveu cerca de 44 mil alunos de aproximadamente mil escolas, que apresentaram dois mil trabalhos.

Como prémio, o estudante da Francisco Franco vai realizar uma viagem de três dias a Nuremberga, na Alemanha, onde visitará o castelo e a fábrica da Faber-Castell, acompanhado pelo encarregado de educação.

A professora Isabel Lucas, que acompanhou a participação do aluno no concurso, foi igualmente distinguida com uma viagem à Alemanha.