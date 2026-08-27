Tragédia no Nepal em destaque na imprensa nacional

Visão:

- "Água fora de controlo. Milhões de litros são extraídos, sem fiscalização nem contagem, de centenas de milhares de furos. Bruxelas ameaça com sanções"

- "Grandes grupos económicos pagam tarifas residuais e exibem selos 'verdes' enquanto o país gasta milhões no combate à seca"

- "Tarifários municipais penalizam as famílias, mas protegem os consumos industriais e turísticos"

- "Segurança Social. Reformas públicas ou privadas?"

- "Venezuela. Como Trump dita a lei em Caracas"

- "Mistério. A morte estranha do dono da Mango"

- "Se7e. 28 planos para ir às vindimas"

Correio da Manhã:

- "Ladrão morto com relógios de luxo. Empresário do Minho recupera objetos"

- "Gang brasileiro em assalto de 100 mil euros"

- "Atropelou 16 pessoas em Albufeira. PJ passa a pente fino vida de condutor"

- "Colisão de carro com javali mata pai e fere filho"

- "Almada e Seixal. Mulher em grupo que roubou ourivesarias"

- "Alunos brilhantes. Constança entra na universidade com nota máxima"

- "Apresentado. 'Quero fazer história no Benfica'. Palhinha é benfiquista desde pequenino e em 2005 já era sócio"

- "Competições europeias. Águias e minhotos buscam passagem"

- "Fica um ano sem conduzir. Apanhado 13 vezes em excesso de velocidade"

- "Tragédia no Nepal. Portugueses desaparecidos em enxurrada nos Himalaias"

- "Hospitais. Caos no SNS com quase 4 mil utentes nas urgências"

- "Temperaturas. Setembro mais quente e sem chuva"

- "Bancos. Avaliação das casas sobe para novo recorde"

Público:

- "Técnicos das escolas chamados a devolver milhares de euros ao Estado"

- "Cheias no Nepal. Há mais de 150 mortos e centenas de desaparecidos"

- "Voleibol. Portugal obtém vitória histórica no Campeonato da Europa"

- "Segurança Social. Jorge Bravo em entrevista. 'Sistema das contas individuais é mais adequado ao século XXI'"

- "Luís Montenegro passou da urgência em reformar para um adiamento sine die"

- "Emergência médica. INEM cede a exigências mas grave continua em cima da mesa"

- "Cinema. Ana Rocha de Sousa voa sobre a Ucrânia na estreia de Asas"

- "Eleições em França. Queda do centro-direita abre espaço a Le Pen e Mélenchon"

Jornal de Notícias:

- "Portugal na rota de gangues sul-americanos que roubam relógios de luxo a turistas"

- "Associações de pais contestam férias de verão demasiado longas"

- "Albufeira. Condutor que atropelou 16 pessoas indiciado por homicídio"

- "Nepal. Dois portugueses entre as centenas de desaparecidos nas avalanches de lama"

- "Benfica. Repetir o onze para garantir um lugar na Liga Europa"

- "Braga. Vicens exige personalidade no jogo decisivo de Viena"

- "Jornais. Pergaminho pede ao Governo que esclareça fugas de informação"

- "Europa. Comissária diz que pensões não podem sobrecarregar os mais jovens"

Diário de Notícias:

- "Famílias veem salários a fraquejar e pedem ao BCE travão nos juros"

- "Himalaias. Rasto de morte e destruição após enxurrada no Nepal e Tibete"

- "Noruega. Haakon, o herdeiro moderno e popular no meio da turbulência da família real"

- "Cinema. A arte de falar com as plantas"

- "Liga Europa. Marco Silva confirma Circati na convocatória e elogia Palhinha"

- "Política. Direita rejeita apelo da ONU para recuar nas restrições a mudar sexo de menores"

- "Segurança Social. Patrões pressionam para debate sobre as pensões"

- "Concurso. Candidaturas à GNR aumentam 7,1%"

- "Guerra. Irão e Omã chegam a acordo sobre rotas de Ormuz. Mas o que muda?

Negócios:

- "Júri propõe vitória da Sacyr no segundo troço do TGV"

- "Entrevista. Jorge Bravo: 'Projetar valor das pensões em contas individuais seria especular'"

- "Conjuntura. Investimento estrangeiro recupera no 1.º semestre"

- "Mudanças na bolsa. Prospeto passa a ser só para emissões superiores a 12 milhões"

- "Desemprego em massa e armas biológicas. Os alertas de Bill Gates sobre a IA"

O Jornal Económico:

- "Cada contribuinte paga mais 3.063 euros em 10 anos"

- "Álvaro Santos Pereira estreia-se em Jackson Hole"

- "Escândalo financeiro da Apex Partners no Brasil atinge Lisboa"

- "Preços de chips de memória disparam mais de 40%"

- "Mota-Engil regista lucro recorde semestral de 74 milhões..."

- "...e assina contrato para ferrovia mineira no Congo"

- "Nuno Ribeiro da Silva vai presidir ao conselho consultivo da ERSE"

- "Fundo Soberano de Angola vê lucro crescer 200%"

- "Passa a bastar abrir 10% do capital para entrar em bolsa"

- "Investimento direto estrangeiro atingiu 6,7 mil milhões"

O Jogo:

- "FC Porto. 'Sempre quis regressar'. Fofana chega através de um empréstimo sem custos e aceitou reduzir o salário para concretizar a vontade"

- "Nico González rende mais meio milhão"

- "Gabri ganha peso no plantel"

- "Sporting. Kaique Pereira já em Lisboa. Guarda-redes vai ser a décima contratação"

- "Milan pressiona Gonçalo Inácio"

- "Aarhus-Benfica. 'Não tenho uma equipa de sonho'. Marco Silva diz que ainda há muito a melhorar"

- "Palhinha é sócio desde 2005: 'Repensei os meus objetivos'"

- "Áustria Viena-Braga. 'Ambiciosos e agressivos'. Carlos Vicens proíbe atitude relaxada"

- "Sorteio da Liga dos Campeões é hoje (17h00). Saiba os possíveis adversários de dragões e leões"

A Bola:

- "'Quero celebrar títulos junto da família'. Palhinha explica escolha pelo Benfica. 'Empenho do treinador e do presidente foram fundamentais'.

- "Marco Silva: 'Vem tornar-nos mais fortes'"

- "Aarhus-Benfica. Aursnes não viajou, Durán em dúvida"

- "A história do adepto do Benfica em Aarhus que morreu antes do regresso da águia à cidade"

- "Áustria Viena-SC Braga. Carlos Vicens: 'Temos de fazer um jogo muito sério'"

- "Sporting. Geny Catamo para ficar"

- "Kaique fecha baliza... e mercado"

- "Bragança encaminhado, Pote nem por isso"

- "FC Porto. Fofana já trabalha no Olival: 'Sempre quis voltar'"

- "Espanha. Mbappé adoça regresso de Mourinho ao Bernabéu"

Record:

- "'Quero celebrar títulos com os meus filhos'. Palhinha apresenta-se na Luz para deixar marca"

- "Marco Silva. 'Palhinha era o que procurávamos'"

- "Aarhus-Benfica. Circati em estreia. Entorse afasta Aursnes"

- "Sporting. Kaique chegou. Baliza renovada"

- "FC Porto. Fofana recebido de forma calorosa. 'Sempre quis regressar'"

- "Liga Conferência. Austria Viena-Sp. Braga. Milosevic convocado"

- "Voleibol. Espanha 1-3 Portugal. Seleção faz história no Euro feminino"

- "Liga dos Campeões. Hoje há sorteio!"