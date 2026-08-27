PSP Madeira assinala 148 anos com a presença do Ministro da Administração Interna

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) da Madeira celebra no dia 1 de Setembro (terça-feira) o seu 148.º aniversário de existência na Região Autónoma da Madeira, assinalando a data de instalação do Comissariado da Polícia Civil no Funchal, a 1 de Setembro de 1878.

O primeiro momento oficial destas comemorações será no dia 31 de Agosto, pelas 15 horas, com a Homenagem aos Mortos da PSP, a qual será realizada no cemitério de São Martinho, junto ao Mausoléu da PSP.

No dia 1 de Setembro será realizada a cerimónia oficial comemorativa do 148.º aniversário do Comando Regional da PSP Madeira, no Museu de Imprensa da Madeira (MIM), sito na Avenida da Autonomia n.º 3, na cidade de Câmara de Lobos, a qual será presidida pelo Ministro da Administração Interna, Luís Neves.

Nesse mesmo dia, pelas 9 horas, será celebrada uma missa comemorativa do 148.º aniversário do CRM, na igreja paroquial de São Sebastião de Câmara de Lobos, sita na Rua São João de Deus, Câmara de Lobos.

Paralelamente às comemorações oficiais, a Banda Sinfónica da Polícia de Segurança Pública irá realizar diversos momentos musicais pela ilha da Madeira, para entretenimento e proximidade com os cidadãos, com a seguinte calendarização:

29 de Agosto, pelas 11H00 , no Mercado dos Lavradores / Rua Fernão de Ornelas, na cidade do Funchal;

, no Mercado dos Lavradores / Rua Fernão de Ornelas, na cidade do Funchal; 29 de Agosto, pelas 17H00 , no Largo Dr. Eduardo Antonino Pestana, mais conhecido por “Largo do Poço”, na cidade de Câmara de Lobos;

, no Largo Dr. Eduardo Antonino Pestana, mais conhecido por “Largo do Poço”, na cidade de Câmara de Lobos; 30 de Agosto, pelas 10H15 , na zona de partidas do Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo;

, na zona de partidas do Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo; 30 de Agosto, pelas 17H00 , junto ao Monumento “Na Rosa dos Ventos – Machico à Proa”, na cidade de Machico.

, junto ao Monumento “Na Rosa dos Ventos – Machico à Proa”, na cidade de Machico. 31 de Agosto, pelas 11H00 , na Avenida Arriaga, junto à estátua de João Gonçalves Zarco, na cidade do Funchal;

, na Avenida Arriaga, junto à estátua de João Gonçalves Zarco, na cidade do Funchal; 2 de Setembro, pelas 11H00 , na promenade da vila da Calheta;

, na promenade da vila da Calheta; 2 de Setembro, pelas 15H00, no centro da vila do Porto Moniz.

Ainda associado a estas comemorações, no dia 3 de Setembro, será realizado o 1º Encontro - Segurança e Saúde da Madeira, numa parceria entre a Polícia de Segurança Pública e a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, contando com a participação de vários profissionais destas áreas.