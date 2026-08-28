Festa do Avante! assinala 50 anos na Quinta da Atalaia com presença do PCP-Madeira

A 50.ª edição da Festa do Avante! decorre entre os dias 4 e 6 de Setembro, na Quinta da Atalaia, Amora (Seixal). O evento, cuja primeira edição se realizou em 1976 na FIL, assinala meio século de história focado na cultura, no convívio familiar e no debate político.

O PCP-Madeira torna a marcar presença no evento. O espaço regional levará ao recinto a gastronomia e a identidade local, servindo também para divulgar as reivindicações dos trabalhadores e das populações da Madeira e do Porto Santo.