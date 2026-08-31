Santa Cruz, MAI e PSP querem avançar com ampliação da esquadra ainda este ano

O município de Santa Cruz, a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna e a Polícia de Segurança Pública pretendem manter o acordo que levou à assinatura do Contrato de Cooperação Interadministrativo para obras de reabilitação, adaptação e ampliação da nova Esquadra da Polícia de Segurança Pública de Santa Cruz, com o início da empreitada ainda este ano. Este acorda data já de Novembro de 2023.

A indicação foi dada pela própria autarquia, no âmbito da visita do Ministro da Administração interna, Luís Neves, esta manhã, ao quartel Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que contou com a presença do vice-presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, João Aragão. O governante visitou ainda a esquadra da PSP, de momento a funcionar provisoriamente em instalações cedidas pela autarquia, no Caniço.

O valor máximo total suportado pelo MAI, o qual inclui todas as despesas inerentes à conclusão da empreitada e à fiscalização e coordenação de segurança em obra, é de 1.469.187 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. Estão a ser ultimadas as propostas que permitirão a assinatura do Contrato de Cooperação interadministrativo para obras de reabilitação, adaptação e ampliação da nova esquadra.