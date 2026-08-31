Representante da República não acompanha ministro em visita à PSP e GNR na Madeira

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, juiz desembargador Paulo Barreto, não vai acompanhar o ministro da Administração Interna, Luís Neves, durante a visita às instalações da Polícia de Segurança Pública (PSP) e da Guarda Nacional Republicana (GNR) na Madeira.

A informação foi esclarecida pelo gabinete do Representante da República, depois de ter sido divulgada, por lapso, informação em sentido contrário pelo Gabinete do Ministro da Administração Interna.

O gabinete de Paulo Barreto esclarece que a divulgação da agenda pública do Representante da República para a Região Autónoma da Madeira é da sua exclusiva responsabilidade.

É ainda referido que, por questões protocolares, o Representante da República não estará presente na cerimónia de aniversário da PSP.