Representante da República não acompanha ministro em visita à PSP e GNR na Madeira
O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, juiz desembargador Paulo Barreto, não vai acompanhar o ministro da Administração Interna, Luís Neves, durante a visita às instalações da Polícia de Segurança Pública (PSP) e da Guarda Nacional Republicana (GNR) na Madeira.
A informação foi esclarecida pelo gabinete do Representante da República, depois de ter sido divulgada, por lapso, informação em sentido contrário pelo Gabinete do Ministro da Administração Interna.
O gabinete de Paulo Barreto esclarece que a divulgação da agenda pública do Representante da República para a Região Autónoma da Madeira é da sua exclusiva responsabilidade.
É ainda referido que, por questões protocolares, o Representante da República não estará presente na cerimónia de aniversário da PSP.
O dia em que o ministro faz uma ronda pelas instalações da PSP e GNR na Madeira
O ministro da Administração Interna, Luís Neves, cumpre, nesta segunda-feira, uma intensa agenda de visitas a instalações policiais e de segurança na Madeira, no âmbito de uma deslocação à Região que tem a duração de três dias.