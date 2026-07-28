Francisco Gomes chegou cedo, mas as autoridades já estavam no local

O deputado madeirense do Chega, Francisco Gomes, foi o primeiro elemento do partido a chegar à Assembleia da República na manhã desta terça-feira, quando o gabinete de André Ventura já estava a ser inspeccionado pela Polícia Judiciária (PJ), na sequência da alegada vandalização do espaço.

Segundo noticia o Notícias ao Minuto, Francisco Gomes dirigia-se a outro gabinete para gravar um vídeo para o TikTok e, para lá chegar, teria de passar pelo gabinete do líder do Chega. Nessa altura, as autoridades já se encontravam no local, depois de uma funcionária da limpeza ter dado o alerta por encontrar o espaço revirado.

A mesma publicação refere que, inicialmente, a SIC Notícias avançou que Francisco Gomes teria sido o primeiro a chegar ao gabinete por volta das 7h. No entanto, fonte do Chega esclareceu ao Notícias ao Minuto que, quando o deputado chegou, as autoridades já estavam no local.

A mesma fonte confirmou, ainda, que o gabinete teria ficado aberto, algo que era habitual.

André Ventura afirmou que desapareceram documentos relacionados com a comissão parlamentar de inquérito aos mandatos de Luís Neves como director da Polícia Judiciária, bem como documentação política relativa ao gabinete do primeiro-ministro. O Chega garante que todos os materiais em falta foram comunicados às autoridades.

Também o Observador refere que não existem câmaras de vigilância no interior da Assembleia da República, existindo apenas no exterior do edifício. As imagens estarão a ser analisadas pelas autoridades.