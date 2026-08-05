Rubio reuniu-se com o chefe da diplomacia britânica para discutir Ormuz e segurança europeia

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, reuniu-se hoje em Washington com o homólogo do Reino Unido, Ed Miliband, para discutir a segurança europeia e os esforços para reabrir a navegação no estreito de Ormuz.

Segundo o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott, os dois responsáveis "discutiram a importância de a Europa assumir um papel mais ativo na sua própria segurança".

Rubio e Miliband "reiteraram igualmente o compromisso mútuo com o trânsito seguro através do estreito de Ormuz e com a garantia de que o Irão nunca desenvolverá ou obterá uma arma nuclear", acrescentou o porta-voz da diplomacia norte-americana num breve comunicado.

Os dois governantes encontraram-se durante a manhã no Departamento de Estado, onde posaram para fotografias perante os jornalistas, sem prestar declarações.

O encontro decorreu num contexto de estreita coordenação entre Washington e Londres sobre a segurança no Médio Oriente, após o agravamento das tensões na região e a interrupção do tráfego marítimo no estreito de Ormuz.

A reunião realizou-se também na sequência de um contacto telefónico recente entre o Presidente norte-americano, Donald Trump, e o novo primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, que sucedeu a Keir Starmer no cargo.

Nas últimas semanas, Trump criticou publicamente a anterior liderança britânica por considerar insuficiente o apoio prestado às operações norte-americanas contra o Irão, nomeadamente no que respeita à utilização de bases militares britânicas.

O Presidente norte-americano afirmou igualmente, no final de julho, que Burnham manifestou disponibilidade para apoiar um aumento da exploração de petróleo no mar do Norte, tema que Washington tem defendido como forma de reforçar a segurança energética.