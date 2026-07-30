ADN-Madeira pede suspensão imediata de Francisco Gomes

O ADN-Madeira exige a suspensão imediata do deputado à Assembleia da República Francisco Gomes de todos os cargos políticos que ocupa, defendendo a sua posterior demissão caso venham a confirmar-se as suspeitas de recebimento indevido do subsídio social de mobilidade no âmbito do Mecanismo de Continuidade Territorial, bem como outras alegações relacionadas com enriquecimento ilícito, branqueamento de capitais e fuga ao fisco.

Em comunicado, o partido refere que as suspeitas constam de uma denúncia enviada à Entidade das Contas e Financiamentos Políticos e manifesta preocupação de que o caso possa ser "abafado" devido ao alegado assalto ao gabinete do presidente do Chega, André Ventura, na Assembleia da República, episódio em que Francisco Gomes também é referido.

Para o ADN-Madeira, este caso poderá desviar a atenção mediática de uma eventual investigação às alegadas irregularidades atribuídas ao deputado, que o partido acusa de exigir "transparência, seriedade e idoneidade" nas suas intervenções públicas, nomeadamente através das redes sociais.

O partido apela ainda a André Ventura para que adopte, no seio do Chega, a mesma postura que exige relativamente a titulares de cargos públicos envolvidos em suspeitas de irregularidades.

"O ADN-Madeira espera que o Dr. André Ventura seja coerente nas exigências que faz ao pedir demissões aos prevaricadores que ocupam cargos públicos e que olhe para dentro do seu partido e aplique essa mesma solução", refere o comunicado.

A concluir, o ADN-Madeira evoca a conhecida máxima atribuída ao imperador romano Júlio César: "À mulher de César não basta ser séria, deve parecer séria".