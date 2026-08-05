Chega pede intervenção urgente no Comando Regional da PSP na Madeira

O deputado do CHEGA na Assembleia da República, Francisco Gomes, pede uma intervenção urgente da Direcção Nacional da PSP e do Ministério da Administração Interna perante alegadas situações de má gestão no Comando Regional da PSP da Madeira, que, segundo afirma, estarão a comprometer os direitos laborais e o bem-estar dos agentes.

Em comunicado, o parlamentar eleito pelo círculo eleitoral da Madeira refere ter recebido diversas denúncias que apontam para a imposição de horários exigentes, suspensão de folgas, dificuldades no exercício de direitos relacionados com a assistência à família e uma sobrecarga operacional que estará a provocar elevados níveis de desgaste físico e psicológico entre os profissionais.

Francisco Gomes destaca, em particular, uma denúncia relativa à Divisão Policial de Câmara de Lobos. Segundo o deputado, na semana passada terão sido suspensas as primeiras e segundas folgas dos agentes afectos aos concelhos de Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Calheta, Ponta do Sol, Porto Moniz e São Vicente durante quatro dias consecutivos, para assegurar o policiamento do Rali da Madeira e de diversos arraiais.

De acordo com a informação recebida pelo parlamentar, alguns operacionais terão cumprido jornadas consecutivas entre 12 e 17 horas, conjugando o horário normal de trabalho com serviço extraordinário remunerado. O deputado considera ainda que o responsável pela alegada ordem não participou nesse esforço operacional, defendendo que a situação deve ser esclarecida.

O deputado conclui apelando à abertura de averiguações, sustentando que eventuais violações dos direitos laborais dos agentes e práticas que coloquem em causa a sua integridade física e psicológica devem ser investigadas e corrigidas.