Basso mantém comando à entrada da terceira secção

Giandomenico Basso continua na liderança do Rali da Madeira após a conclusão da segunda secção da prova organizada pelo Club Sports da Madeira. O piloto italiano, aos comandos de um Skoda Fabia RS Rally2, dispõe de uma vantagem de 1,6 segundos sobre o madeirense Miguel Nunes, que utiliza uma viatura idêntica.

A terceira posição da classificação geral é ocupada por João Silva, em Toyota GR Yaris Rally2, a 8,9 segundos do líder.

Nas posições seguintes surgem Armindo Araújo, Alexandre Camacho e Miguel Caires, todos em Skoda Fabia RS Rally2. Seguem-se os dois primeiros classificados do Campeonato de Portugal de Ralis, Rúben Rodrigues e Pedro Almeida, ambos em Toyota GR Yaris Rally2.

O lote dos dez primeiros classificados fica completo com Ricardo Teodósio, em Citroën C3 Rally2, e Hugo Lopes, em Hyundai i20 N Rally2.

A segunda secção da prova ficou marcada por vários incidentes. Kris Meeke perdeu tempo após um toque, enquanto José Pedro Fontes e Gonçalo Henriques abandonaram na sequência de despistes. Já o espanhol Diego Ruiloba foi forçado a desistir devido a uma avaria na transmissão do seu Citroën C3 Rally2.

Acidente de Gonçalo Henriques leva à atribuição de tempos na PEC 2 O acidente de Gonçalo Henriques, concorrente com o número 12, na PEC 2 — Santo da Serra 1, levou a direcção de prova do Rali da Madeira a atribuir um tempo teórico aos pilotos que não conseguiram concluir a classificativa em condições normais.

Os concorrentes encontram-se agora no parque de assistência, no Funchal, antes do arranque da terceira secção do rali, que inclui uma nova passagem pelas classificativas de Santo da Serra e Palheiro Ferreiro.