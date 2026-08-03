PSP apreende 31 plantas de canábis durante intervenção por violência doméstica

A Polícia de Segurança Pública (PSP) apreendeu 31 plantas de canábis, no domingo, 2 de Agosto, em Câmara de Lobos, durante uma intervenção policial relacionada com um caso de violência doméstica.

Através de um comunicado de imprensa, o Comando Regional da PSP da Madeira informa que a apreensão foi efectuada pela Esquadra de Câmara de Lobos, no decurso de uma intervenção policial relacionada com uma ocorrência de violência doméstica.

Durante as diligências realizadas no local, os agentes detectaram a existência de diversas plantas de canábis, situação que levou à realização de uma busca domiciliária.

"Da acção policial resultou a apreensão de 31 pés de liamba, encontrando-se em curso as diligências de investigação necessárias ao completo apuramento dos factos e ao respectivo enquadramento jurídico-criminal", refere a nota enviada.

A PSP adianta que mantém o compromisso no combate ao tráfico e consumo de estupefacientes, prosseguindo uma acção permanente de prevenção, fiscalização e repressão deste tipo de criminalidade, com o objectivo de garantir a segurança e a tranquilidade da população.