Rali da Madeira com “impacto extraordinário” na economia regional

O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, considerou “extremamente positivo” o balanço do Rali da Madeira 2026, destacando o impacto desportivo, social e económico da prova que, ao longo de três dias, levou milhares de pessoas às estradas da Região.

Em representação do presidente do Governo Regional, o governante sublinhou a prestação dos pilotos madeirenses, destacando a vitória de Miguel Nunes e o segundo lugar de João Silva, que considerou reflexo da qualidade do automobilismo regional.

José Manuel Rodrigues, citado em nota de imprensa, afirmou que “há muitos anos” não se registava uma mobilização tão grande de público para acompanhar o rali, que classificou como “a grande festa do desporto da Madeira e o maior evento regional”. O secretário regional realçou ainda que a organização envolve cerca de duas mil pessoas e mobiliza milhares de adeptos.

No plano económico, destacou o retorno da prova para a economia regional, com impacto na indústria, comércio, hotelaria, turismo e nas economias locais, nomeadamente na costa Norte, onde alguns estabelecimentos reforçam a actividade durante a semana do evento.

A 67.ª edição do Rali da Madeira terminou com a vitória de Miguel Nunes, navegado por João Paulo Fernandes, num Skoda Fabia RS Rally2. João Silva/Luís Rodrigues, em Toyota GR Yaris Rally2, foram segundos, enquanto Armindo Araújo/Luís Ramalho, em Skoda Fabia RS Rally2, fecharam o pódio e foram os melhores classificados entre os pilotos do Campeonato de Portugal de Ralis.

Miguel Nunes/João Paulo voltam a conquistar o Rali da Madeira Seis anos depois, a dupla madeirense volta a reinar na prova rainha do automobilismo madeirense

O presidente do Club Sports da Madeira, Paulo Fontes, fez também um balanço positivo da prova, considerando que decorreu “dentro da normalidade”, apesar de alguns incidentes que condicionaram a participação de alguns concorrentes. O responsável destacou a adesão do público e admitiu que esta poderá ter sido uma das edições com maior assistência nas estradas.

Paulo Fontes afirmou ainda que o clube está preparado para “dar o salto” e ambicionar outros patamares competitivos, como o Campeonato Europeu de Ralis, embora tenha salientado que a concretização desse objectivo depende sobretudo da capacidade financeira.

O Rali da Madeira 2026 contou com o apoio do Governo Regional, através da Secretaria Regional de Economia.