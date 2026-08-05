Áustria e Eslováquia batem recordes históricos para o calor

A Áustria e a vizinha Eslováquia registaram hoje novos recordes históricos de temperatura, ultrapassando os 41°C, no meio de uma onda de calor abrasador que assola a Europa Central.

Um pico de 41,2°C foi registado em Bad Deutsch-Altenburg, no leste da Áustria, anunciou a agência meteorológica nacional GeoSphere Austria em comunicado, superando o anterior recorde de 41°C, estabelecido no dia anterior na capital, Viena.

Na Eslováquia, foi medida uma temperatura de 41,4°C em Kamenica nad Hronom, uma aldeia no sudoeste do país, batendo o anterior recorde de 41,3°C, estabelecido no mesmo local em junho, anunciou o Instituto Hidrometeorológico Eslovaco (SHMU) num comunicado.

Estes recordes ocorreram no contexto de calor excecional e de fraca precipitação na Europa Central.

Segundo os cientistas, as alterações climáticas provocadas pelas emissões humanas de gases com efeito de estufa estão a aumentar a frequência e a intensidade destes fenómenos meteorológicos extremos.

A Áustria registou já um mês de julho excecionalmente quente e seco, marcado por uma seca generalizada.

"A ventoinha está a salvar-nos, é a nossa tábua de salvação", disse Christina, uma vendedora de gelados de 20 anos que preferiu não revelar o apelido, em declarações à agência de notícias francesa AFP na terça-feira à noite em Viena.

Segundo Christina, as ruas comerciais da capital estão desertas e as vendas só melhoram ao final do dia, com a descida das temperaturas.