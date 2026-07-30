Céu com muitas nuvens em dia de aviso amarelo para o calor

As previsões do tempo para a Madeira nesta quinta-feira, dia 30 de Junho, apontam para períodos de céu muito nublado. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), vigora, até às 18 horas de amanhã, um aviso para tempo quente nas regiões montanhosas, pelo que são necessárias atenções redobradas face à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

Nas previsões do IPMA, os termómetros deverão chegar aos 29ºC na Madeira e 26ºC no Porto Santo. As mínimas serão de 21ºC em ambas as ilhas. Sobretudo nas terras altas está prevista uma subida da temperatura.

Ainda assim, conte com vento fraco a moderado (10 a 25 km/h) de Nordeste.

Para o Funchal, o IPMA prevê, igualmente, períodos de céu muito nublado e vento fraco (inferior a 15 km/h).

No mar conte, na costa Norte, com ondas de Nordeste com 1 metro. Na costa Sul, as ondas serão inferiores a 1 metro.

Se vai acompanhar o rali na estrada, não se esqueça dos cuidados a ter com o sol. Proteja-se da forma mais adequada.