Calor obriga duas equipas a parar para hidratação

O calor que se faz sentir durante a manhã do Rali da Madeira levou duas equipas a efectuar uma paragem no percurso de ligação entre Santo da Serra e Palheiro Ferreiro, antes da quinta Prova Especial de Classificação (PEC), para procederem à hidratação.

A situação ocorreu após a disputa da quarta PEC, Santo da Serra 2, vencida por Armindo Araújo, em Skoda Fabia RS Rally2. Apesar de ter perdido terreno nesta classificativa, Giandomenico Basso manteve o comando da prova, agora com apenas 0,4 segundos de vantagem sobre Miguel Nunes, também em Skoda Fabia RS Rally2. João Silva, em Toyota GR Yaris Rally2, ocupa a terceira posição, a 6,8 segundos do líder.

Armindo Araújo vence classificativa, Basso mantém liderança por 0,4 segundos Giandomenico Basso continua na frente do Rali da Madeira, mas viu reduzida a vantagem sobre os principais perseguidores após a primeira classificativa da terceira secção. O piloto italiano, aos comandos de um Skoda Fabia RS Rally2, foi o segundo mais rápido na segunda passagem por Santo da Serra, um troço vencido por Armindo Araújo, em viatura idêntica.

Antes da passagem por Palheiro Ferreiro, o troço cronometrado mais longo do Rali da Madeira, os concorrentes cumpriram a ligação entre o final da PEC de Santo da Serra e o controlo horário de Palheiro Ferreiro, com chegada prevista às 13:37 horas.