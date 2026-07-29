Política, economia e futebol dominam as manchetes
Correio da Manhã:
- "Dados do Portal de Contratação Pública. Ministério Paga 2,65 Milhões à Consultora do Caos nos Exames"
- "Correio da Manhã Descobre Atrelado de Luís Neves"
- "Conversas Explosivas de Pedro Proença sobre Arbitragem. Presidente da FPF crítica árbitros e Benfica"
- "Parlamento. Gabinete vandalizado de Ventura tinha a porta aberta"
- "França. Cinco Corpos de Bebés encontrados em caixas de cartão"
- "PSP. Há mais queixas e detidos por furto de automóveis"
- "Benfica. Schjelderup ameaça Kaminski"
Sábado:
- "Algarve. Regresso ao paraíso do verão"
- "Serviços secretos. O caso do falso espião russo que pôs a PJ a caçar gambozinos"
- "Café. Como a empresa do genial criador das cápsulas vai acabar nas mãos da Delta"
Público:
- "Governo prepara devolução de mais três hospitais às Misericórdias"
- "Fundos europeus. Castro Almeida garante 100% do PRR concluído no final do prazo"
- "Educação. Ministro admite adiar arranque do ano letivo no secundário"
- "Propaganda. Influencers portugueses foram recebidos pelo Estado de Israel e entraram em Gaza"
- "Yuk Hui. 'A ideia de que as máquinas vão substituir os humanos é estúpida'"
- "Assembleia da República. A porta que Ventura deixou aberta, a empregada e o deputado madrugador"
- "Acesso à saúde. Mais de 11% das chamadas para o SNS24 enfrentaram esperas de mais de 30 minutos"
Jornal de Notícias:
- "Isenção de portagens na A41 para camiões não alivia trânsito na VCI"
- "Resposta europeia para combater fogos está no limite"
- "Mobilidade. Trotinetas e bicicletas de aluguer proibidas em Espinho"
- "Homicídio. Condenado a pena máxima por matar vizinha por engano"
- "Obras. Escolas e centros de saúde por concluir no fim do PRR"
- "Judiciária. Vandalismo no gabinete de André Ventura investigado"
- "Cinema. Homem-Aranha domina cartaz dos filmes de verão"
- "Áudios polémicos de Pedro Proença agitam arbitragem"
Diário de Notícias:
- "Governo culpa Scut e devolução de propinas por falhar alívio no IRS"
- "Negócio. Venda da TAP entra hoje em fase final"
- "Chega. Ventura faz ligação direta entre furto no seu gabinete e CPI a Luís Neves"
- "'Kristin'. Ainda há pedidos de apoio público sem resposta e faltam indemnizações de seguradoras"
- "Aulas. Governo admite adiar por uma semana início do Ensino Secundário"
- "Diplomacia. Discussões 'positivas e produtivas' de Trump com Zelensky e Netanyahu"
- "Dominique Perrault. O criador da Biblioteca Nacional de França diz que 'a arquitetura é uma arte lenta'"
- "Medicina e IA. Da triagem ao diagnóstico: a revolução silenciosa dos hospitais chineses movidos por Inteligência Artificial"
- "Atletismo. Jéssica Inchude aponta às medalhas: 'O sonho é o pódio nos Jogos Olímpicos'"
- "Liga Europa. Competições europeias sem Benfica é algo que não se vê há 24 anos"
Negócios:
- "Banco de horas teve expressão limitada na contratação coletiva"
- "TAP transporta mais passageiros em vésperas de privatização"
- "Fed deve esperar por setembro para deixar dinheiro mais caro"
- "Sustentabilidade 20/30. Fileira do pinho entre a eficiência industrial e a vulnerabilidade da floresta"
- "Tempestades. Empresas ainda podem usar lay-off após incentivo"
- "Tecnologia. 'Sell-off' em bolsa ameaça economia global"
- "Execução em excesso salva PRR. Ministro da Economia diz que efeito de 'overbooking' dá a garantia de uma execução de 100%"
Jornal Económico:
- "Falta de mão de obra é o principal travão ao crescimento"
- "Rede de 90 quilómetros leva frio e calor à FIL, à CUF e ao Oceanário"
- "Fed prepara-se para manter taxas de juro apesar do novo pico nos preços da energia"
- "FIFA sob fogo por querer privatizar competições"
- "Jogo online. Betano. CCO da Kaizen Gaming. 'Maior exigência não põe em causa o nosso negócio'"
- "Investimento. Nvidia assume compromissos do dobro do PIB português em infraestruturas"
- "Só um quarto dos prejuízos das tempestades estavam cobertos"
- "Londres vai ser a primeira bolsa europeia a negociar 24 horas por dia"
- "Ronda de reuniões de Donald Trump mantém tudo na mesma"
- "Europeias Airbus, Thales e Leonardo querem fechar acordo para nova empresa este ano"
O Jogo:
- "FC Porto. Souza é hipótese para a esquerda. Lateral quer sair do Tottenham e dragões estudam hipótese para dar concorrência a Zaidu e Moura"
- "Diogo Costa começa hoje com olhos na Supertaça"
- "André Villas-Boas agradece aos sócios esforço pela renovação dos lugares anuais"
- "Benfica. João Alves diz que criativo ainda não mostrou o que vale 'Sudakov joga sobre brasas'"
- "Gabriel Índio apresentado: 'Rejeitei todas as opções'"
- "Alberto Suárez lançou Jhon Durán: 'Ninguém teve paciência com ele'"
- "Sporting. Javi Garcia orientou-o no Watford e assegura que leões apostam bem. 'Irankunda é fora do normal'"
- "Diomande quase fechado"
- "Famalicão. Gustavo Sá rende 20 MEuro. Assina pelo Nottingham Forest e é emprestado ao Olympiacos''"
- "Como Cup. Famalicão-Crystal Palace 0-0. Famalicão-Lens 0-0. Fora da final mas a brilhar"
- "Basquetebol. Entrevista. Neemias Queta. 'Quero ganhar outra vez a NBA'"
A Bola:
- "Benfica quer amarrar Tomás. Central tem contrato até 2029 mas recebeu proposta de renovação"
- "Shjelderup resiste a renovar e SAD enfrenta dilema"
- "Gabriel Índio assinou até 2031"
- "Al Ittihad quer Barreiro"
- "Arbitragem. Áudios de Proença causam polémica"
- "Sporting. Diomande fechado no Nottingham Forest por Euro40 milhões"
- "Luis Suárez juntou-se ao grupo e pode reaparecer no Algarve"
- "Hull City com Euro20 para Pedro Gonçalves mas negócio ficou suspenso"
- "FC Porto. Souza referenciado para a esquerda. Lateral brasileiro do Tottenham há muito que é seguido no Dragão"
- "Diogo Costa regressa hoje ao trabalho com a Supertaça na mira"
Record
- "Líder da FPF apanhado em áudios polémicos. Proença Explosivo"
- "Benfica. Prémio para Tomás. Leandro Barreiro direto ao onze. Gabriel Índio oficializado até 201"
- "Sporting. Suárez como novo"
- "Sporting. Leão finca o pé. Exige 40 ME por Diomande".
- "Sporting. Watford já procura substituto para Irankunda"
- "FC Porto. Dragões podem isolar-se como o clube mais titulado"
- "FC Porto. João Sousa debaixo de olho (lateral esquerdo de 20 anos do Tottenham"