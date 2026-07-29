Política, economia e futebol dominam as manchetes

Correio da Manhã:

- "Dados do Portal de Contratação Pública. Ministério Paga 2,65 Milhões à Consultora do Caos nos Exames"

- "Correio da Manhã Descobre Atrelado de Luís Neves"

- "Conversas Explosivas de Pedro Proença sobre Arbitragem. Presidente da FPF crítica árbitros e Benfica"

- "Parlamento. Gabinete vandalizado de Ventura tinha a porta aberta"

- "França. Cinco Corpos de Bebés encontrados em caixas de cartão"

- "PSP. Há mais queixas e detidos por furto de automóveis"

- "Benfica. Schjelderup ameaça Kaminski"

Sábado:

- "Algarve. Regresso ao paraíso do verão"

- "Serviços secretos. O caso do falso espião russo que pôs a PJ a caçar gambozinos"

- "Café. Como a empresa do genial criador das cápsulas vai acabar nas mãos da Delta"

Público:

- "Governo prepara devolução de mais três hospitais às Misericórdias"

- "Fundos europeus. Castro Almeida garante 100% do PRR concluído no final do prazo"

- "Educação. Ministro admite adiar arranque do ano letivo no secundário"

- "Propaganda. Influencers portugueses foram recebidos pelo Estado de Israel e entraram em Gaza"

- "Yuk Hui. 'A ideia de que as máquinas vão substituir os humanos é estúpida'"

- "Assembleia da República. A porta que Ventura deixou aberta, a empregada e o deputado madrugador"

- "Acesso à saúde. Mais de 11% das chamadas para o SNS24 enfrentaram esperas de mais de 30 minutos"

Jornal de Notícias:

- "Isenção de portagens na A41 para camiões não alivia trânsito na VCI"

- "Resposta europeia para combater fogos está no limite"

- "Mobilidade. Trotinetas e bicicletas de aluguer proibidas em Espinho"

- "Homicídio. Condenado a pena máxima por matar vizinha por engano"

- "Obras. Escolas e centros de saúde por concluir no fim do PRR"

- "Judiciária. Vandalismo no gabinete de André Ventura investigado"

- "Cinema. Homem-Aranha domina cartaz dos filmes de verão"

- "Áudios polémicos de Pedro Proença agitam arbitragem"

Diário de Notícias:

- "Governo culpa Scut e devolução de propinas por falhar alívio no IRS"

- "Negócio. Venda da TAP entra hoje em fase final"

- "Chega. Ventura faz ligação direta entre furto no seu gabinete e CPI a Luís Neves"

- "'Kristin'. Ainda há pedidos de apoio público sem resposta e faltam indemnizações de seguradoras"

- "Aulas. Governo admite adiar por uma semana início do Ensino Secundário"

- "Diplomacia. Discussões 'positivas e produtivas' de Trump com Zelensky e Netanyahu"

- "Dominique Perrault. O criador da Biblioteca Nacional de França diz que 'a arquitetura é uma arte lenta'"

- "Medicina e IA. Da triagem ao diagnóstico: a revolução silenciosa dos hospitais chineses movidos por Inteligência Artificial"

- "Atletismo. Jéssica Inchude aponta às medalhas: 'O sonho é o pódio nos Jogos Olímpicos'"

- "Liga Europa. Competições europeias sem Benfica é algo que não se vê há 24 anos"

Negócios:

- "Banco de horas teve expressão limitada na contratação coletiva"

- "TAP transporta mais passageiros em vésperas de privatização"

- "Fed deve esperar por setembro para deixar dinheiro mais caro"

- "Sustentabilidade 20/30. Fileira do pinho entre a eficiência industrial e a vulnerabilidade da floresta"

- "Tempestades. Empresas ainda podem usar lay-off após incentivo"

- "Tecnologia. 'Sell-off' em bolsa ameaça economia global"

- "Execução em excesso salva PRR. Ministro da Economia diz que efeito de 'overbooking' dá a garantia de uma execução de 100%"

Jornal Económico:

- "Falta de mão de obra é o principal travão ao crescimento"

- "Rede de 90 quilómetros leva frio e calor à FIL, à CUF e ao Oceanário"

- "Fed prepara-se para manter taxas de juro apesar do novo pico nos preços da energia"

- "FIFA sob fogo por querer privatizar competições"

- "Jogo online. Betano. CCO da Kaizen Gaming. 'Maior exigência não põe em causa o nosso negócio'"

- "Investimento. Nvidia assume compromissos do dobro do PIB português em infraestruturas"

- "Só um quarto dos prejuízos das tempestades estavam cobertos"

- "Londres vai ser a primeira bolsa europeia a negociar 24 horas por dia"

- "Ronda de reuniões de Donald Trump mantém tudo na mesma"

- "Europeias Airbus, Thales e Leonardo querem fechar acordo para nova empresa este ano"

O Jogo:

- "FC Porto. Souza é hipótese para a esquerda. Lateral quer sair do Tottenham e dragões estudam hipótese para dar concorrência a Zaidu e Moura"

- "Diogo Costa começa hoje com olhos na Supertaça"

- "André Villas-Boas agradece aos sócios esforço pela renovação dos lugares anuais"

- "Benfica. João Alves diz que criativo ainda não mostrou o que vale 'Sudakov joga sobre brasas'"

- "Gabriel Índio apresentado: 'Rejeitei todas as opções'"

- "Alberto Suárez lançou Jhon Durán: 'Ninguém teve paciência com ele'"

- "Sporting. Javi Garcia orientou-o no Watford e assegura que leões apostam bem. 'Irankunda é fora do normal'"

- "Diomande quase fechado"

- "Famalicão. Gustavo Sá rende 20 MEuro. Assina pelo Nottingham Forest e é emprestado ao Olympiacos''"

- "Como Cup. Famalicão-Crystal Palace 0-0. Famalicão-Lens 0-0. Fora da final mas a brilhar"

- "Basquetebol. Entrevista. Neemias Queta. 'Quero ganhar outra vez a NBA'"

A Bola:

- "Benfica quer amarrar Tomás. Central tem contrato até 2029 mas recebeu proposta de renovação"

- "Shjelderup resiste a renovar e SAD enfrenta dilema"

- "Gabriel Índio assinou até 2031"

- "Al Ittihad quer Barreiro"

- "Arbitragem. Áudios de Proença causam polémica"

- "Sporting. Diomande fechado no Nottingham Forest por Euro40 milhões"

- "Luis Suárez juntou-se ao grupo e pode reaparecer no Algarve"

- "Hull City com Euro20 para Pedro Gonçalves mas negócio ficou suspenso"

- "FC Porto. Souza referenciado para a esquerda. Lateral brasileiro do Tottenham há muito que é seguido no Dragão"

- "Diogo Costa regressa hoje ao trabalho com a Supertaça na mira"

Record

- "Líder da FPF apanhado em áudios polémicos. Proença Explosivo"

- "Benfica. Prémio para Tomás. Leandro Barreiro direto ao onze. Gabriel Índio oficializado até 201"

- "Sporting. Suárez como novo"

- "Sporting. Leão finca o pé. Exige 40 ME por Diomande".

- "Sporting. Watford já procura substituto para Irankunda"

- "FC Porto. Dragões podem isolar-se como o clube mais titulado"

- "FC Porto. João Sousa debaixo de olho (lateral esquerdo de 20 anos do Tottenham"