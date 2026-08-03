CHEGA acusa Governo de discriminar estudantes da Madeira e dos Açores

O grupo parlamentar do CHEGA na Assembleia da República acusou o governo de Luís Montenegro de promover uma nova discriminação contra os estudantes das regiões autónomas e deu entrada, no parlamento nacional, de um projecto que recomenda a adaptação do novo regime de acção social no ensino superior às especificidades da Madeira e dos Açores.

Segundo Francisco Gomes, deputado do CHEGA eleito pela Madeira, "o novo regime, aprovado pelo governo nacional, passa a considerar como estudante deslocado apenas quem resida a mais de 50 quilómetros, em linha recta, do estabelecimento de ensino". Para o partido, "este critério ignora por completo a realidade insular e poderá excluir muitos estudantes madeirenses e açorianos de apoios essenciais para prosseguirem os seus estudos".

A iniciativa recomenda ao executivo da Aliança Democrática a revisão deste regime, criando critérios específicos para as regiões autónomas que tenham em conta as suas características geográficas, territoriais e demográficas, garantindo que a insularidade não se transforma num fator de discriminação no acesso à acção social.

Os senhores do PSD voltaram a trair as autonomias e criaram regras a penar apenas no continente, penalizando os jovens que vivem na Madeira e nos Açores. Isto é mais uma vergonha inaceitável e mais uma prova que este governo está, muito literalmente, a se marimbar para a Madeira". Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

Já Ana Martins, eleita pelos Açores, sublinha que a aplicação rígida do novo critério poderá impedir muitos estudantes de beneficiarem do estatuto de estudante deslocado, apesar de continuarem a suportar custos muito acrescidos de deslocação e alojamento para frequentarem o ensino superior.

A igualdade não se faz tratando de forma igual realidades completamente diferentes. O Estado tem o dever de reconhecer as especificidades da insularidade e de garantir que nenhum estudante perde oportunidades por viver na Madeira ou nos Açores". Ana Martins, deputada na Assembleia da República

Os deputados garantem que o CHEGA continuará a combater todas as iniciativas que prejudiquem os cidadãos das regiões autónomas, defendendo que a legislação nacional deve respeitar a autonomia e assegurar igualdade de oportunidades a todos os estudantes portugueses, independentemente do território onde residem.