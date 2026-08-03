Entre Ceuta, exames, economia e futebol

Correio da Manhã:

- "Família revoltada. Exijo ver o exame do meu filho"

- "Perderam dois terços da prova de português"

- "10 mil recusam abandonar Ceuta"

- "Benfica deixa escapar outro central"

- "Secretário de Estado. Governante pede um milhão ao BPP de Rendeiro"

- "Esquadra do Rato. Justiça corre atrás de irmão de Nininho"

- "Poupança. Certificados batem maioria dos depósitos"

- "Guerra. Trump recua nos ataques ao irão"

- "Peniche. Conduzia trotineta com taxa de álcool de 2,02%"



Público:

- "Inspecção põe em causa matrículas de 52 alunos na Fernando Pessoa"

- "Crise migratória. Ceuta recusou uma segunda invasão: a da extrema-direita"

- "Prometidos 20. Primeiro centro de saúde privado avança dois anos depois"

- "Entrevista. 'É infundado que o sistema de pensões não tem solidez'. Vieira da Silva defende que não há protecção sem economia forte"

- "Instituto Camões. Ex-dirigentes fizeram ajustes directos ilegais de 131 mil euros"

- "Toy. 'É por as pessoas não estarem politizadas que andamos mal'"

- "Justiça. Luís Neves juntou-se à lista de governantes investigados nos últimos 15 anos"

- "Exame de Português. Tiveram nota 20 e explicam como o conseguiram: com equilíbrio e disciplina"

Jornal de Notícias:

- "Disparam multas às empresas por trabalho que não é declarado"

- "A praga das beatas nas praias urbanas"

- "Só Real Madrid e Barcelona superam F. C. Porto em títulos"

- "F-16 estão a chegar ao fim de vida. Conheça as opções na mesa do Governo português"

- "Trás-os-Montes. Revolução nos transportes dentro e fora da região"

- "Exames. Uma semana de atraso nas reapreciações"

- "Justiça. Enfermeira homicida vai receber 30 mil euros por despedimento de forma ilegal"

Diário de Notícias:

- "Três mil economistas, políticos, gestores e peritos lançam alerta global sobre a IA"

- "Europa. Crise migratória de Ceuta expõe divisões e testa unidade da UE"

- "Educação. Grupo Inspired aposta em Portugal com 750 mil euros em bolsas e 'campus' de 40 milhões"

- "EUA. Incerteza total a três meses das eleições em que Trump arrisca perder a maioria no congresso"

- "Entrevista Contra-almirante José Diogo Arroteia. 'Narcotráfico é a principal ameaça à segurança marítima'"

- "Parlamento. Maioria absoluta dos deputados só teve Montenegro como primeiro-ministro"

- "Guerra. Irão mantém-se alerta após Trump cancelar ataque"

- "Cultura. Danielle M. Kuntz. A historiadora americana que se apaixonou pela música portuguesa do século XVIII"

- "Atletismo. Domingos Castro aponta às medalhas nos europeus de atletismo e garante: 'Portugal tem atletas para ganhar'"

Negócios:

- "Mais de 100 concelhos com metade das verbas do PRR por receber"

- "Rendas deverão subir 2,5% em 2027"

- "Aquisição da Caravela visa 'reforço da nossa rede'"

- "Receita de IRC afunda e encolhe margem de Miranda Sarmento"

- "Magníficas reforçam na IA, mas acionistas querem maior retorno"

- "Os mais poderosos 2026. #40 Com a inesperada venda da Secil, tem agora mais de mil milhões de euros para fazer aquisições na Europa #39 A firma fundada pelo pai e que transformou numa das maiores do país está presente nos negócios mais relevantes"

Jornal Económico:

- "Banca mantém lucros ao nível do ano de ouro de 2025"

- "UE reúne-se de urgência para responder à crise de Ceuta"

- "Sonae Sierra e Norges Bank investem 1.5 mil milhões em Espanha"

- "Venda da Secil multiplica lucro da Semapa por seis"

- "Caixa Geral de Depósitos vende banco no Brasil por 70 milhões"

- "Infantino perde projeto, confiança europeia e 45 milhões de salário"

- "Brico Depôt quer abrir mais lojas em Portugal"

- "Petróleo. OPEP+ volta a aumentar produção em setembro"

- "Lula é recandidato, mas ensombrado pela dívida pública"

- "Chint Solar reforça aposta no Alentejo com 100MW"

- "Bolsa sul-coreana: da queda abrupta à maior subida diária"

- "Claude invadiu três organizações quando estava em testes"

O Jogo:

- "FC Porto. Alerta Froholdt. Newcastle sondou os agentes e se o interesse for convertido em proposta a SAD aponta para os 85 MEuro da cláusula de rescisão"

- "Bednarek pára duas semanas a e falha início do campeonato"

- "Avaliado pedido de indemnização devido ao mau relvado de Coimbra"

- "Sporting. Varandas vai tratar das saídas. Quatro negócios para fechar esta semana. Dias decisivos para Pote, Diomande, Daniel Bragança e Kochorashvili"

- "Benfica. Alvo central está na Europa. Cruzeiro pede 20 MEuro e águias desistem de Jonathan Jesus"

- "Bayern Munique volta a pressionar Palhinha"

- "Torneio da Póvoa. Varzim sorri em casa. V. Guimarães cai nos penáltis"

A Bola:

- "Fé no Jonathan Jesus. Central brasileiro do Cruzeiro na mesa do Benfica. Diligências junto dos agentes do jogador de 22 anos, mas concorrência é muito forte. custa Euro20 M"

- "Prestianni cumpriu castigo e volta a ser opção"

- "'Até os benfiquistas vão apoiar o Hearts'. Cláudio Braga, goleador do adversário dos encarnados na Liga Europa"

- "Dragões querem explicações da FPF. Em causa lesão de Bednarek e o estado do relvado do Estádio Cidade de Coimbra/ Central polaco falha, no mínimo, receção ao Alverca/ Federação defende-se com parecer da empresa responsável pela manutenção do relvado"

- "Sporting. Irankunda em risco. Watford exige Euro20 M pelo extremo, leões não passam dos Euro15 M"

- "Maxi e Zalazar, irmandade 'charrua' em Alvalade"

- "Entrevista A BOLA.'O paradoxo mais doloroso é que uma pessoa [Maradona] que foi chorada por todo um país morreu sozinha'. Jorge Valdano, mente brilhante com um olhar único sobre o desporto-rei, abre o livro"

- 'Não guardo rancor a José Mourinho'/ 'O futebol português deu, graças a Cristiano Ronaldo, um grande salto de prestígio'/ 'Carlos Queiroz teve um plantel muito curto no Real Madrid e lesionaram-se alguns galácticos'"

Record:

- "Benfica amarra Schjelderup"

- "SAD só admite saída do norueguês por valores exosrbitsntes"

- "Sporting. O que mudou em mais de ano e meio. A revolução de Borges"

- "FC Porto. Dragões estudam pedir indemnização à PFP por Bednarek"

- "Andebol. Irmãos Costa assumem adeus em 2027"

- "Martim e Kiko oficializados pelos alemães do Flensburg"