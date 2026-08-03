Entre Ceuta, exames, economia e futebol
Correio da Manhã:
- "Família revoltada. Exijo ver o exame do meu filho"
- "Perderam dois terços da prova de português"
- "10 mil recusam abandonar Ceuta"
- "Benfica deixa escapar outro central"
- "Secretário de Estado. Governante pede um milhão ao BPP de Rendeiro"
- "Esquadra do Rato. Justiça corre atrás de irmão de Nininho"
- "Poupança. Certificados batem maioria dos depósitos"
- "Guerra. Trump recua nos ataques ao irão"
- "Peniche. Conduzia trotineta com taxa de álcool de 2,02%"
Público:
- "Inspecção põe em causa matrículas de 52 alunos na Fernando Pessoa"
- "Crise migratória. Ceuta recusou uma segunda invasão: a da extrema-direita"
- "Prometidos 20. Primeiro centro de saúde privado avança dois anos depois"
- "Entrevista. 'É infundado que o sistema de pensões não tem solidez'. Vieira da Silva defende que não há protecção sem economia forte"
- "Instituto Camões. Ex-dirigentes fizeram ajustes directos ilegais de 131 mil euros"
- "Toy. 'É por as pessoas não estarem politizadas que andamos mal'"
- "Justiça. Luís Neves juntou-se à lista de governantes investigados nos últimos 15 anos"
- "Exame de Português. Tiveram nota 20 e explicam como o conseguiram: com equilíbrio e disciplina"
Jornal de Notícias:
- "Disparam multas às empresas por trabalho que não é declarado"
- "A praga das beatas nas praias urbanas"
- "Só Real Madrid e Barcelona superam F. C. Porto em títulos"
- "F-16 estão a chegar ao fim de vida. Conheça as opções na mesa do Governo português"
- "Trás-os-Montes. Revolução nos transportes dentro e fora da região"
- "Exames. Uma semana de atraso nas reapreciações"
- "Justiça. Enfermeira homicida vai receber 30 mil euros por despedimento de forma ilegal"
Diário de Notícias:
- "Três mil economistas, políticos, gestores e peritos lançam alerta global sobre a IA"
- "Europa. Crise migratória de Ceuta expõe divisões e testa unidade da UE"
- "Educação. Grupo Inspired aposta em Portugal com 750 mil euros em bolsas e 'campus' de 40 milhões"
- "EUA. Incerteza total a três meses das eleições em que Trump arrisca perder a maioria no congresso"
- "Entrevista Contra-almirante José Diogo Arroteia. 'Narcotráfico é a principal ameaça à segurança marítima'"
- "Parlamento. Maioria absoluta dos deputados só teve Montenegro como primeiro-ministro"
- "Guerra. Irão mantém-se alerta após Trump cancelar ataque"
- "Cultura. Danielle M. Kuntz. A historiadora americana que se apaixonou pela música portuguesa do século XVIII"
- "Atletismo. Domingos Castro aponta às medalhas nos europeus de atletismo e garante: 'Portugal tem atletas para ganhar'"
Negócios:
- "Mais de 100 concelhos com metade das verbas do PRR por receber"
- "Rendas deverão subir 2,5% em 2027"
- "Aquisição da Caravela visa 'reforço da nossa rede'"
- "Receita de IRC afunda e encolhe margem de Miranda Sarmento"
- "Magníficas reforçam na IA, mas acionistas querem maior retorno"
- "Os mais poderosos 2026. #40 Com a inesperada venda da Secil, tem agora mais de mil milhões de euros para fazer aquisições na Europa #39 A firma fundada pelo pai e que transformou numa das maiores do país está presente nos negócios mais relevantes"
Jornal Económico:
- "Banca mantém lucros ao nível do ano de ouro de 2025"
- "UE reúne-se de urgência para responder à crise de Ceuta"
- "Sonae Sierra e Norges Bank investem 1.5 mil milhões em Espanha"
- "Venda da Secil multiplica lucro da Semapa por seis"
- "Caixa Geral de Depósitos vende banco no Brasil por 70 milhões"
- "Infantino perde projeto, confiança europeia e 45 milhões de salário"
- "Brico Depôt quer abrir mais lojas em Portugal"
- "Petróleo. OPEP+ volta a aumentar produção em setembro"
- "Lula é recandidato, mas ensombrado pela dívida pública"
- "Chint Solar reforça aposta no Alentejo com 100MW"
- "Bolsa sul-coreana: da queda abrupta à maior subida diária"
- "Claude invadiu três organizações quando estava em testes"
O Jogo:
- "FC Porto. Alerta Froholdt. Newcastle sondou os agentes e se o interesse for convertido em proposta a SAD aponta para os 85 MEuro da cláusula de rescisão"
- "Bednarek pára duas semanas a e falha início do campeonato"
- "Avaliado pedido de indemnização devido ao mau relvado de Coimbra"
- "Sporting. Varandas vai tratar das saídas. Quatro negócios para fechar esta semana. Dias decisivos para Pote, Diomande, Daniel Bragança e Kochorashvili"
- "Benfica. Alvo central está na Europa. Cruzeiro pede 20 MEuro e águias desistem de Jonathan Jesus"
- "Bayern Munique volta a pressionar Palhinha"
- "Torneio da Póvoa. Varzim sorri em casa. V. Guimarães cai nos penáltis"
A Bola:
- "Fé no Jonathan Jesus. Central brasileiro do Cruzeiro na mesa do Benfica. Diligências junto dos agentes do jogador de 22 anos, mas concorrência é muito forte. custa Euro20 M"
- "Prestianni cumpriu castigo e volta a ser opção"
- "'Até os benfiquistas vão apoiar o Hearts'. Cláudio Braga, goleador do adversário dos encarnados na Liga Europa"
- "Dragões querem explicações da FPF. Em causa lesão de Bednarek e o estado do relvado do Estádio Cidade de Coimbra/ Central polaco falha, no mínimo, receção ao Alverca/ Federação defende-se com parecer da empresa responsável pela manutenção do relvado"
- "Sporting. Irankunda em risco. Watford exige Euro20 M pelo extremo, leões não passam dos Euro15 M"
- "Maxi e Zalazar, irmandade 'charrua' em Alvalade"
- "Entrevista A BOLA.'O paradoxo mais doloroso é que uma pessoa [Maradona] que foi chorada por todo um país morreu sozinha'. Jorge Valdano, mente brilhante com um olhar único sobre o desporto-rei, abre o livro"
- 'Não guardo rancor a José Mourinho'/ 'O futebol português deu, graças a Cristiano Ronaldo, um grande salto de prestígio'/ 'Carlos Queiroz teve um plantel muito curto no Real Madrid e lesionaram-se alguns galácticos'"
Record:
- "Benfica amarra Schjelderup"
- "SAD só admite saída do norueguês por valores exosrbitsntes"
- "Sporting. O que mudou em mais de ano e meio. A revolução de Borges"
- "FC Porto. Dragões estudam pedir indemnização à PFP por Bednarek"
- "Andebol. Irmãos Costa assumem adeus em 2027"
- "Martim e Kiko oficializados pelos alemães do Flensburg"