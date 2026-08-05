Nova Direita critica alterações na Festa Gastronómica de Machico

A Nova Direita esteve presente na tradicional Festa Gastronómica de Machico, onde diz ter recolhido críticas de comerciantes e expositores relativamente às alterações introduzidas pela actual gestão da Câmara Municipal de Machico na organização do evento.

Segundo o partido, alguns participantes, incluindo comerciantes com vários anos de presença na iniciativa, manifestaram "descontentamento" com as mudanças implementadas, considerando que estas "não trouxeram melhorias" ao certame e terão levado à "perda de identidade de um evento que, ano após ano, tem vindo a perder visitantes".

O coordenador da Nova Direita na Madeira, Paulo Azevedo, defende que a iniciativa deve recuperar a sua vertente gastronómica e cultural, considerando que o evento se tem afastado das "tradições que lhe deram reconhecimento a nível regional".

“Durante muitos anos, os madeirenses deslocavam-se a Machico para saborear as famosas maçarocas, as sandes de gaiado e os petiscos preparados pelos restaurantes convidados”, refere o responsável, citado em comunicado, apontando essa autenticidade como um dos factores que diferenciavam a festa.

Paulo Azevedo critica ainda a aposta numa programação mais centrada nos concertos e música de discoteca, em detrimento da gastronomia e das tradições locais. Segundo afirma, "a qualidade da oferta gastronómica e os preços praticados deixam muito a desejar, levando muitas famílias a optarem apenas por assistir aos concertos, abandonando o recinto sem consumir nos espaços de restauração".

A Nova Direita considera que é necessário “mudar de rumo” na organização do evento, defendendo que devem ser ouvidos os comerciantes mais antigos, reforçada a qualidade da oferta gastronómica e preservadas as tradições associadas à Festa da Gastronomia de Machico.