Teerão anuncia acordo com Omã sobre nova rota no estreito de Ormuz

O Irão chegou a acordo com Omã sobre uma nova rota marítima no estreito de Ormuz, anunciou hoje a diplomacia de Teerão, que avisou no entanto que a conclusão do entendimento não significa a reabertura imediata da estratégica via.

"As coordenadas geográficas da rota proposta foram acordadas por ambas as partes e, salvo interferência de terceiros, a declaração conjunta que define os principais pontos do acordo encontra-se em fase final de revisão e redação", declarou Esmail Baghaei, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, citado pela agência noticiosa oficial IRNA.

O porta-voz ressalvou que um acordo com Omã não levará, por si só, à reabertura imediata do estreito de Ormuz, argumentando que o bloqueio iraniano ao tráfego marítimo comercial foi uma consequência da ofensiva militar dos Estados Unidos e de Israel desde 28 de fevereiro contra a República Islâmica e das repercussões de segurança resultantes.

Segundo Baghaei, enquanto o bloqueio naval dos Estados Unidos aos portos iranianos se mantiver, juntamente com outras ações que descreveu como "agressivas e ameaçadoras", o estreito não pode ser considerado seguro para a navegação comercial.