Gastronómica de Machico em destaque na agenda deste domingo

A 39.ª Semana Gastronómica de Machico prossegue este domingo, 2 de Agosto, com mais uma noite de música, gastronomia e animação na zona leste da ilha.

A programação arranca às 18h00, com os Borrachreiros ACGFM, seguindo-se, às 19h00, o Grupo de Romarias da Casa do Povo de Água de Pena e a Associação Danças e Cantares de Figueiras e Covas.

O chef Carlos Vieira apresenta a sua proposta gastronómica às 19h30, no Forte do Amparo.

A noite continua com Prestige Dance (20h00), Lux Band (21h30), AoKalso (23h00) e DJ Garrix, no Palco II, a partir da meia-noite.

No Porto Santo, a animação de verão prossegue com mais uma edição dos “Lazy Sundays”, no Bar Poncha do Pescador, numa tarde dedicada ao convívio e à música.

EFEMÉRIDES

Foto Shutterstock

Principais acontecimentos registados no dia 02 de Agosto, Dia da Rendilheira e Dia Europeu em Memória dos Ciganos Vítimas do Holocausto:

1830 - Revolução em França. Na sequência do levantamento popular de 27 de julho, Carlos X abdica e é substituído pelo duque de Orleães, Luís Filipe.

1870 - Abre a primeira linha de metro no mundo, entre a Torre de Londres e Tooley Street, em Inglaterra.1921 -- Morre, com 48 anos, o tenor italiano Enrico Caruso, lenda do canto lírico e um dos primeiros a gravar trechos e canções.

1922 - Morre, com 75 anos, o escocês Alexander Graham Bell, inventor, cientista e professor, inventou o telefone, patenteado em 1876, e o refinamento do fonógrafo, patenteado em 1886.

1924 - Nasce, em Nova Iorque, o escritor norte-americano James Arthur Baldwin, autor de "Another Country", pioneiro na defesa dos autores afro-americanos.

1929 - Nasce, em Aveiro, o poeta, compositor e músico português José Manuel Cerqueira Afonso dos Santos, Zeca Afonso.

1934 - Morre, com 86 anos, o Presidente alemão, Paul Ludwig Hans Anton von Beneckendorff und von Hindenburg, abrindo o caminho à tomada completa do poder pelo líder nazi Adolf Hitler, que assume as funções de chefe de Estado.

1935 - O Reino Unido aprova a reforma do sistema governamental da Índia, que concede autonomia aos governos provinciais e cria a legislatura central de Nova Deli.

1939 - O físico alemão, Prémio Nobel da Física em 1921, Albert Einstein, radicado nos Estados Unidos, assegura, em carta ao Presidente norte-americano Franklin D. Roosevelt, que a Alemanha nazi pode construir a bomba atómica e recomenda o início do programa de investigação.

1940 - II Guerra Mundial. O general De Gaulle, comandante da Resistência francesa, refugiado no Reino Unido, é condenado à morte pelo Governo colaboracionista de Vichy, do marechal Pétain.

1943 - II Guerra Mundial. Hitler ordena às forças alemãs na Frente Leste que não recuem, apesar da inevitabilidade da derrota.

1945 - II Guerra Mundial. Termina a Conferência de Potsdam. Os dirigentes das nações aliadas estabelecem as condições da rendição da Alemanha nazi e os princípios para a administração do território.

1963 - Os Estados Unidos suspendem a venda de equipamento militar à África do Sul, em retaliação pela política de apartheid.

1964 - Guerra do Vietname. Guerrilheiros norte-vietnamitas atacam as forças norte-americanas no Golfo de Tongkin.

1970 - Primeiro sequestro de um avião, com o desvio para Cuba do 747, que partira de Nova Iorque rumo a Porto Rico.

1971 - Os Estados Unidos asseguram o apoio à entrada da China nas Nações Unidas (ONU), opondo-se, no entanto, à expulsão de Taiwan da organização.

1976 - Morre, com 85 anos, o cineasta norte-americano de origem austríaca Fritz Lang, realizador de "M-Matou", "Os Carrascos também Morrem", "Scarlet Street" e "Corrupção".

1978 - Morre, com 79 anos, o maestro e compositor mexicano Carlos Antonio de Padua Chávez y Ramírez, Carlos Chávez, autor da "Sinfonia Índia".

1980 - Atentado à bomba na estação de Bolonha, em Itália. Morrem 84 pessoas e mais de 200 ficam feridas. O atentado é reivindicado por um grupo neofascista.

1983 - Os 10 países membros da Comunidade Económica Europeia, reunidos em Genebra, Suíça, pronunciam-se contra todas as formas de discriminação racial e condenam a política sul-africana.

1984 - Eden Pastora, dirigente dos rebeldes nicaraguenses, chega a Lisboa para conversações com o primeiro-ministro, Mário Soares.

- O governo argentino, presidido por Raul Alfonsin, ordena a prisão do ditador general Videla.

1988 - Morre, com 50 anos, o escritor norte-americano Raymond Clevie Carver, autor de "De que Falamos quando Falamos de Amor".

1990 - O Iraque invade o Kuwait. O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) aprova a resolução 660 que impõe ao Iraque a retirada imediata.

1996 - A atleta Fernanda Ribeiro torna-se a 3.ª campeã olímpica portuguesa ao vencer, em atletismo, a prova de 10 000m femininos dos Jogos Olímpicos de Atlanta, Estados Unidos.

1997 - Morre, com 83 anos, o escritor norte-americano William S. Burroughs, autor de "Naked Lunch" e "Cidades da Noite Vermelha".

1999 - Alegando falta de neutralidade por parte das Nações Unidas (ONU), as milicias pró-integracionista rejeitam o referendo de 30 de agosto em Timor-Leste.

2001 - O primeiro veredicto por genocídio do Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia, presidido pelo português Almiro Rodrigues, condena o general sérvio-bósnio Radislav Krstic a 46 anos de prisão por genocídio no massacre de Srebrenica (Bósnia), em julho 1995, que fez mais de 7.000 mortos.

2002 - Apoiantes do Presidente da Venezuela, Hugo Chávez, organizados em grupos armados, tomam posições estratégicas na capital do país.

2005 - O airbus da Air France, do voo Paris-Toronto, derrapa ao aterrar no aeroporto canadiano devido ao mau tempo. Não há vítimas mortais, registam-se apenas 24 feridos ligeiros.

2006 - O Governo dos Açores confirma o aparecimento de um caso de BSE (Encefalopatia Espongiforme Bovina) numa vaca de uma exploração da ilha do Pico, nascida em 1991, após teste realizado pelo Laboratório Nacional de Investigação Veterinária e decreta o sequestro sanitário do local.

- Morre, com 78 anos, Jorge de Brito, presidente do Benfica entre 1992 e 1994.

2007 - A Líbia assina um contrato de armamento com a França para a compra de mísseis anti-tanque Milan por 168 milhões de euros.

- O batíscafo russo Mir-1, um minissubmarino, pousa no fundo do Oceano Ártico para demonstrar que a cordilheira submarina Lomonósov, que se eleva a 3.700 metros desde o fundo do oceano e vai além do Polo Norte, é a continuação da plataforma continental da Sibéria. A zona sobre a qual a Rússia reclama direitos tem uma superfície de 1,2 milhões de quilómetros quadrados e crê-se que terá uma quarta parte das reservas mundiais de hidrocarbonetos.

- Morre, com 84 anos, Holden Roberto, dirigente nacionalista angolano, líder histórico da Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA).

2008 - José Ignacio de Juana Chaos, 58 anos, um dos líderes da organização terrorista basca ETA, condenado a três mil anos de prisão pelo assassínio de 25 pessoas, sai da cadeia após cumprir 21 anos de pena.

2010 - Morre, com 58 anos, Mário Bettencourt Resendes, jornalista, que foi diretor do Diário de Notícias.

2012 - O Governo aprova em Conselho de Ministros a reprivatização da TAP - Transportes Aéreos Portugueses, uma operação que irá integrar duas fases, uma através de aumento de capital e outra através de venda de ações.

2015 - As tradicionais rendas de bilros, de Vila do Conde, Porto, entram para o livro de recordes mundiais, Guinness World Records, depois de ser apresentada uma peça gigante produzida por mais de uma centena de rendilheiras.

- Departamento de Transportes da Malásia diz em comunicado que o fragmento da asa do avião, descoberto ao largo da ilha da Reunião, pertence ao avião da Malaysia Airlines MH370, Boeing 777, desaparecido a 08 de março de 2014.

2016 - Morre, com 89 anos, Franciszek Macharski, cardeal polaco amigo próximo, colaborador e sucessor em Cracóvia de Karol Wojtyla, tornado Papa João Paulo II.

2017 - O Presidente do Brasil, Michel Temer, consegue os 172 votos de que precisava no Congresso dos Deputados para arquivar a denúncia de corrupção passiva de que era alvo numa queixa da Procuradoria-Geral da República.

- O índice bolsista Dow Jones fecha pela primeira vez na sua história acima do valor simbólico dos 22 mil pontos, no que também é o seu sexto recorde consecutivo no encerramento das transações.

- Duas pessoas morrem ao serem colhidas por uma avioneta que aterra de emergência na praia de São João na Costa de Caparica, em Almada.

- Morre, com 82 anos, John Graham, antigo capitão dos 'All Blacks' e presidente da Federação de Râguebi da Nova Zelândia.

2018 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga a Lei das Finanças Locais e a transferência de competências para as autarquias, mas alerta para um possível "alijar das responsabilidades do Estado" e avisa que não garante a aprovação dos diplomas complementares.

2020 - A cápsula Dragon, da SpaceX, amara no Golfo do México com dois astronautas da agência espacial norte-americana NASA, concluindo o primeiro voo espacial privado a colocar pessoas em órbita.

- Morre, com 92 anos, Leon Fleisher, pianista, maestro e pedagogo norte-americano.

2023 - O Papa Francisco chega a Lisboa para participar na Jornada Mundial de Juventude.

- O Papa Francisco recebe, na Nunciatura Apostólica, em Lisboa, um grupo de 13 vítimas de abusos na Igreja.

2024 - Maria Celeste Hagatong renuncia ao cargo de presidente do Conselho de Administração do Banco Português de Fomento (BPF) por motivos de saúde. A renúncia tem efeitos a partir de 01 de setembro.

PENSAMENTO DO DIA

O meu ideal político é a democracia, para que cada homem seja respeitado como indivíduo e nenhum venerado Albert Einstein (1875-1955), cientista norte-americano de origem alemã

Este é o ducentésimo décimo quinto dia do ano. Faltam 151 dias para o termo de 2026.