Casa cheia na estreia de Nena na Semana Gastronómica de Machico
Veja as fotos do segundo dia do certame
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A segunda noite da 39.ª Semana Gastronómica de Machico ficou marcada pela actuação de Nena, que apresentou na Madeira a nova digressão “Debaixo de Água, Contigo”.
A cantora portuguesa, conhecida por temas como “Portas do Sol” e “Do Meu ao Teu Correio”, subiu ao palco junto ao Fórum Machico numa noite de música e animação, que contou ainda com actuações dos Camachofones, Grupo de Folclore de Machico, Live Brisk Band e DJ Sérgio Jesus.