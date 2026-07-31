Multidão marca arranque da 39.ª Semana Gastronómica de Machico

Multidão enche, esta noite, o centro de Machico para o arranque da 39.ª Semana Gastronómica, que decorre até 9 de Agosto, e que volta a afirmar-se como um dos maiores eventos de Verão da Madeira.

Entre as barracas de gastronomia, os espaços de restauração e a animação musical, milhares de pessoas passam pelo recinto no primeiro dia do certame, num ambiente de convívio e celebração dos sabores e tradições do concelho.

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A noite inaugural contou com as actuações dos D'Repente e da banda Os Quatro e Meia, que levaram muito público à frente do palco principal. Já depois da meia-noite, será a vez do DJ Amériko Nunez encerrar a programação musical.