Fogo em mato mobilizou bombeiros para a zona da Choupana

A Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal foi mobilizada esta tarde, perto das 16 horas, para um foco de incêndio em mato, na zona da Choupana, acima do Jardim Botânico.

Para o local foram mobilizadas duas viaturas daquela corporação, com oito elementos.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) também esteve no local.

O fogo em mato foi rapidamente extinto pelos bombeiros, não tendo sido possível apurar o que terá estado na origem do mesmo.

As altas temperaturas que se fazem sentir na Região requerem cuidados redobrados, sobretudo com a utilização do fogo ou de equipamento que podem potenciar a ignição. As autoridades têm alertado para os comportamentos a adoptar por estes dias, de modo a evitar problemas de maior, que possam colocar em risco pessoas e bens.

Mantém-se em vigor um aviso amarelo para a persistência de valores elevados da temperatura máxima em todo a ilha da Madeira e, também, no Porto Santo. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou esse aviso até às 18 horas da próxima sexta-feira, dia 7 de Agosto.