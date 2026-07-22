Paula Margarido leva recados de Olavo a Albuquerque

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude comprometeu-se a levar ao presidente do Governo Regional as preocupações manifestadas pelo Município do Porto Moniz relativamente ao reduzido valor pago pela utilização da Estação Zootécnica e à falta de segurança em vários troços da via expresso.

Paula Margarido respondia, na sessão solene comemorativa dos 191 anos do concelho, às reivindicações deixadas momentos antes pelo presidente da Câmara Municipal, Olavo Câmara.

“Envolverei o seu repto, senhor presidente da Câmara, para o Governo Regional”, afirmou a governante, numa referência à Estação Zootécnica, garantindo que transmitirá a Miguel Albuquerque a posição da autarquia sobre o valor actualmente pago pelo espaço municipal.

A Câmara do Porto Moniz recebe pouco mais de 150 euros por ano pela utilização do recinto, apesar de o valor considerado justo por peritos, segundo Olavo Câmara, rondar os oito mil euros mensais.

Paula Margarido assegurou igualmente que o Governo Regional mantém como prioridade a segurança da via expresso, reconhecendo a necessidade de prosseguir a estabilização das zonas mais problemáticas.

A governante destacou, em particular, o troço entre os túneis João Delgado e da Ladeira da Vinha, no Seixal, garantindo a continuidade dos trabalhos de monitorização e de investimento numa infraestrutura que classificou como “absolutamente essencial” para o concelho.

A secretária regional recordou que a antiga estrada regional, apesar da sua reconhecida beleza, estava permanentemente exposta à instabilidade das escarpas e à queda de pedras. A construção dos túneis permitiu aumentar a segurança, mas, admitiu, o desafio permanece.

“Hoje, o desafio continua a ser o mesmo: garantir mobilidade, mas colocando sempre a segurança das pessoas em primeiro lugar”, declarou.

Apesar de acolher as preocupações da autarquia, Paula Margarido procurou demonstrar que o Governo Regional tem investido “fortemente” no Porto Moniz, à semelhança do que, sublinhou, acontece nos restantes concelhos da Madeira.

A governante apontou investimentos nas áreas social, da saúde, emprego, agricultura, turismo, ambiente, habitação e infraestruturas, sustentando que a transformação do Porto Moniz nas últimas décadas resultou de uma estratégia continuada de investimento público.

Entre os projectos destacados está a requalificação do lar do Porto Moniz, financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência, num investimento superior a 1,24 milhões de euros. A intervenção permitirá modernizar as 36 vagas existentes e melhorar as condições de conforto, segurança e dignidade dos utentes.

Paula Margarido referiu ainda que, entre 2021 e 2025, o Governo Regional apoiou a Fundação Mário Miguel em cerca de 3,95 milhões de euros, assegurando o funcionamento daquela resposta social.

No concelho existem também 115 beneficiários do Complemento Regional para Idosos, além de famílias apoiadas através do Programa de Apoio à Garantia da Estabilidade Social.

Na saúde, a governante destacou a entrada em funcionamento do novo Centro de Saúde do Seixal, instalado na antiga escola básica, a cobertura integral por médico de família desde Maio de 2024 e o atendimento urgente permanente, 24 horas por dia, no Centro de Saúde do Porto Moniz.

“São medidas que aproximaram os serviços públicos das populações e traduzem, na prática, o compromisso do Governo Regional com a igualdade de oportunidades e a qualidade de vida dos porto-monizenses”, afirmou.

No emprego, os programas do Instituto de Emprego da Madeira apoiaram, até Junho, 16 participantes do concelho, num investimento superior a 175 mil euros. Foram também aprovados três projectos empresariais, envolvendo mais de 56 mil euros e a criação de postos de trabalho.

Na agricultura, Paula Margarido apontou 54 operações aprovadas através do PRODERAM, representando um investimento superior a 8,6 milhões de euros. Destacou ainda a construção da Estação Zootécnica, avaliada em 1,7 milhões de euros, a recuperação do recinto da Feira Agropecuária após os incêndios, a reabilitação do Mercado Abastecedor do Porto Moniz e a instalação de um monocarril entre o sítio do Lugar e a Ladeira do Moinho.

No domínio marítimo, anunciou que a reabilitação do cais do Seixal, actualmente em fase de planeamento, deverá representar um investimento de quatro milhões de euros.

A secretária regional terminou garantindo que o Porto Moniz continuará a contar com o apoio do executivo madeirense.

“Podem contar sempre com o Governo Regional para continuar a investir fortemente neste concelho, porque acreditamos no seu potencial, nas suas instituições e, sobretudo, em cada um de vós”, declarou.

Paula Margarido deixou ainda uma palavra de reconhecimento aos porto-monizenses pela forma como preservam a identidade do concelho e contribuem diariamente para a construção do seu futuro.