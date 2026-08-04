IL diz que estratégia do Governo Regional para a habitação “está a falhar”

A Iniciativa Liberal (IL) considera que a política regional para a habitação continua sem dar resposta à crise no sector, defendendo que as medidas adoptadas pelo Governo Regional não têm conseguido travar a subida dos preços nem aumentar a oferta de casas.

Em comunicado, o partido aponta para os dados mais recentes do portal Idealista, segundo os quais o preço médio da habitação na Madeira aumentou 10,3% em Julho, face ao mesmo mês do ano passado, enquanto no Funchal o valor ultrapassou os 4.000 euros por metro quadrado. No mercado do arrendamento, a IL destaca igualmente uma subida anual de 12,3% na Região.

Para o deputado Gonçalo Maia Camelo, estes números demonstram que medidas como a suspensão de novas licenças de alojamento local, a aposta na construção pública ou os apoios à aquisição e ao arrendamento não produziram os resultados esperados, defendendo antes reformas que aumentem a oferta habitacional.

A resposta do Governo Regional à crise da habitação não está a produzir os resultados prometidos. Passados 335 dias desde a suspensão das novas licenças de AL no Funchal, os preços continuam a subir e o acesso à habitação é cada vez mais difícil para muitas famílias. Isso demonstra que o problema é muito mais profundo e exige medidas estruturais que aumentem efectivamente a oferta e não sirvam apenas para aquecer a procura. Gonçalo Maia Camelo, deputado da Iniciativa Liberal na Assembleia Legislativa da Madeira

A IL volta a propor a recuperação de imóveis devolutos, a simplificação dos processos de licenciamento urbanístico, a revisão dos Planos Directores Municipais (PDM) e a criação de condições para dinamizar o mercado de arrendamento, sustentando que o Estado deve assumir um papel de facilitador, e não de substituto do mercado, na resposta ao problema da habitação.