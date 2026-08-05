Câmara Municipal do Funchal assinala Dia Internacional da Juventude

A Câmara Municipal do Funchal promove, no próximo 12 de Agosto, um conjunto de iniciativas para assinalar o Dia Internacional da Juventude, proporcionando um programa diversificado de actividades lúdicas e desportivas, na Praia de São Tiago.

A programação decorre entre as 14h00 e as 22h00, convidando os jovens a celebrar esta data através de experiências ao ar livre e momentos de convívio. Durante a tarde, entre as 14h00 e as 19h00, os participantes poderão usufruir gratuitamente de várias atividades aquáticas, entre as quais um sofá aquático tracionado por barco, trampolim aquático, propulsores aquáticos 'Seascooter', pranchas de Stand Up Paddle, snorkeling e um slide.

Segundo nota à imprensa, o evento contará ainda com uma Tenda E-Sports, equipada com dois simuladores e cockpits para competições de FIFA e Rally, proporcionando uma experiência competitiva aos amantes dos videojogos.

A celebração prossegue com uma Sunset Session, entre as 19h00 e as 22h00, no Barreirinha Bar Café, animada pelo DJ Oxy, encerrando o Dia Internacional da Juventude num ambiente de festa e descontração.

A iniciativa, que contará com a presença da vereadora com os pelouros da Juventude e Desporto, Helena Leal, tem como objetivo promover actividades dedicadas aos jovens, incentivando estilos de vida activos, o convívio e a participação da juventude na dinâmica social e cultural do concelho.