Funchal limpou 30 mil metros quadrados de terrenos municipais

A Câmara Municipal do Funchal já realizou este ano acções de limpeza e desmatamento em 25 terrenos municipais, abrangendo uma área total de cerca de 30 mil metros quadrados, no âmbito da estratégia de prevenção de incêndios e protecção ambiental.

Segundo a autarquia, as intervenções, asseguradas pelo Serviço de Limpeza Urbana, incluem o corte de mato, a remoção de resíduos e a criação de faixas de gestão de combustível, com o objectivo de reduzir a carga de matéria vegetal inflamável nas proximidades de zonas habitacionais e vias públicas.

A operação intensifica-se habitualmente a partir dos meses de Maio e Junho, coincidindo com a época de maior risco de incêndios, prolongando-se ao longo do Verão. Ainda assim, a Câmara Municipal do Funchal refere, em comunicado, que as equipas municipais mantêm uma monitorização permanente dos terrenos, permitindo planear atempadamente as acções de limpeza.

A autarquia salienta que este trabalho integra a política de ordenamento e manutenção dos espaços públicos, procurando reforçar a segurança da população e aumentar a resiliência do concelho face ao risco de incêndios e aos efeitos das alterações climáticas.