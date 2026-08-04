Liga promove rastreios gratuitos do cancro da pele nas praias até 29 de Agosto

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) promove até 29 de Agosto rastreios gratuitos do cancro da pele em praias do Algarve, Alentejo e da Grande Lisboa e aconselhamento sobre medidas de proteção contra a radiação solar.

Os rastreios são realizados por dermatologistas entre as 09:00 e as 18:00 através da observação com equipamento que permite analisar sinais e outras alterações na pele, refere o Núcleo Regional do Sul da LPCC em comunicado divulgado segunda-feira.

Os testes decorrem nas praias da Monta Rota (terça-feira), dos Pescadores, em Albufeira (quarta-feira), de Alvor (quinta-feira), Vila Nova de Milfontes (sábado), do Moinho de Baixo, em Sesimbra (22 de agosto), e Grande, em Sintra (29 de agosto).

A LPCC adianta que, em caso de deteção de lesões cutâneas suspeitas, os participantes serão encaminhados para acompanhamento hospitalar.

As pessoas poderão, ainda, obter aconselhamento sobre medidas protetoras contra a radiação solar, nomeadamente sobre a correta utilização do protetor solar.

Em 2025, a LPCC realizou, nos mesmos moldes, 510 rastreios, onde foram identificadas 55 lesões pré-malignas e 38 lesões malignas.

"Números que reforçam a importância do diagnóstico precoce", sublinha o Núcleo Regional do Sul da LPCC, que promove a iniciativa no quadro da sua estratégia para "a prevenção e o diagnóstico precoce das doenças oncológicas".