Suspeito de esfaqueamento fica em prisão preventiva
Tribunal aplica medida de coacção mais gravosa após interrogatório judicial
O homem de 38 anos suspeito de esfaquear uma mulher de 28 anos, na tarde de domingo, na Rua Mestre Sidónio, na Fundoa, ficou em prisão preventiva, a medida de coacção mais gravosa.
A decisão foi conhecida hoje após a conclusão do primeiro interrogatório judicial, que se prolongou por dois dias no Tribunal Judicial da Comarca da Madeira.
A diligência tinha sido interrompida na segunda-feira por decisão do juiz, tendo o arguido regressado aos quartos de detenção da Polícia de Segurança Pública, antes de voltar esta manhã ao tribunal para a continuação do interrogatório.
O caso remonta à tarde de domingo, quando a vítima foi atingida com uma arma branca numa das pernas, sofrendo uma perda significativa de sangue. A mulher, de 28 anos, recebeu assistência hospitalar e teve alta após tratamento.
O suspeito ficou assim sujeito à medida de coacção de prisão preventiva enquanto decorre a investigação.