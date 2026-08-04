Suspeito de esfaqueamento fica em prisão preventiva

O homem de 38 anos suspeito de esfaquear uma mulher de 28 anos, na tarde de domingo, na Rua Mestre Sidónio, na Fundoa, ficou em prisão preventiva, a medida de coacção mais gravosa.

A decisão foi conhecida hoje após a conclusão do primeiro interrogatório judicial, que se prolongou por dois dias no Tribunal Judicial da Comarca da Madeira.

A diligência tinha sido interrompida na segunda-feira por decisão do juiz, tendo o arguido regressado aos quartos de detenção da Polícia de Segurança Pública, antes de voltar esta manhã ao tribunal para a continuação do interrogatório.

O caso remonta à tarde de domingo, quando a vítima foi atingida com uma arma branca numa das pernas, sofrendo uma perda significativa de sangue. A mulher, de 28 anos, recebeu assistência hospitalar e teve alta após tratamento.

O suspeito ficou assim sujeito à medida de coacção de prisão preventiva enquanto decorre a investigação.