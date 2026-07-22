Professor suspeito de abuso sexual de menores já deu entrada no tribunal

O professor do ensino básico, de 33 anos, fortemente indiciado pela prática do crime de abuso sexual de menores, alegadamente ocorrido num estabelecimento de ensino do Funchal, já deu entrada, esta manhã, no Tribunal da Comarca da Madeira.

O detido vai ser presente ao juiz de instrução e deverá ficar hoje a conhecer as medidas de coacção aplicadas.

O interrogatório judicial do arguido começou na terça-feira, contudo não ficou concluído. A diligência foi retomada hoje.

Tal como noticiado ontem pelo DIÁRIO, o homem foi detido na passada segunda-feira, dia 20, pelo Departamento de Investigação Criminal da Madeira, na sequência de uma investigação iniciada em Fevereiro, depois de uma denúncia apresentada ao piquete da Polícia Judiciária.



