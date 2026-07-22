Professor fica em prisão preventiva

O professor do ensino básico, de 33 anos, ficou em prisão preventiva após ter sido presente a primeiro interrogatório judicial.

O homem está indiciado pela prática de cinco crimes: três de abuso sexual de menores agravado e dois de pornografia infantil agravada.

Além da medida de coação de prisão preventiva, o arguido está proibido de manter qualquer contacto com as vítimas e suspenso do exercício de funções, tanto no ensino público como no privado.

Tal como noticiado ontem pelo DIÁRIO, o homem foi detido na passada segunda-feira, dia 20, pelo Departamento de Investigação Criminal da Madeira, na sequência de uma investigação iniciada em Fevereiro, depois de uma denúncia apresentada ao piquete da Polícia Judiciária.

O interrogatório judicial do arguido começou na terça-feira, contudo não ficou concluído, tendo a diligência sido retomada esta manhã.