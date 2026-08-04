Rubina Leal reforça relações institucionais com estado de Massachusetts

A presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Rubina Leal, foi convidada a realizar uma visita institucional ao Capitólio do Estado de Massachusetts, em Boston, edifício que alberga a sede do poder legislativo daquele Estado e a sede da Governadora de Massachusetts.

A deslocação, a convite do senador Mark Montigny, decano do Senado, revestiu-se, segundo explica uma nota enviada, de particular significado, uma vez que é neste centro de decisão que são debatidas e aprovadas muitas das políticas públicas que têm impacto direto na vida das comunidades residentes no Estado, entre as quais se destaca uma expressiva comunidade portuguesa e, em particular, madeirense.

Durante a visita, Rubina Leal salientou a importância de reforçar os contactos institucionais com os responsáveis políticos de Massachusetts, considerando que a proximidade entre as instituições constitui um fator determinante para dar maior visibilidade às preocupações e aspirações da diáspora madeirense. Sublinhou que a forte presença da comunidade madeirense, naquele Estado justifica o estreitamento das relações com os órgãos de decisão, contribuindo para uma melhor compreensão da realidade da comunidade e para o fortalecimento dos laços históricos que unem a Madeira a Massachusetts.

Rubina Leal destacou ainda que o estabelecimento de relações de cooperação com os representantes institucionais daquele Estado poderá abrir novas oportunidades de colaboração em áreas como a educação, a inovação, a cultura, a economia e o investimento, reforçando simultaneamente o reconhecimento do importante contributo que a comunidade madeirense continua a prestar para o desenvolvimento económico, social e cultural de Massachusetts.

No final da visita, endereçou um convite aos responsáveis institucionais de Massachusetts para visitarem a Madeira, reforçando a vontade de aprofundar os laços de cooperação e de estreitar as relações entre a Região Autónoma da Madeira e aquele Estado norte-americano.