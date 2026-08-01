Rubina Leal defende respostas mais eficazes para a diáspora

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, reuniu-se com o cônsul de Portugal em New Bedford, Tiago de Sousa, num encontro dedicado à realidade da comunidade portuguesa naquela região dos Estados Unidos e aos principais desafios enfrentados pelos cidadãos portugueses residentes no estrangeiro.

Durante a reunião, foi destacado o papel determinante da comunidade portuguesa no desenvolvimento económico, social e cultural de New Bedford, com reconhecimento do contributo de várias gerações de emigrantes que ajudaram a afirmar a presença de Portugal naquela região dos Estados Unidos.

Rubina Leal defendeu a necessidade de continuar a aproximar os serviços públicos das comunidades emigrantes, apelando à agilização de procedimentos administrativos e à redução da burocracia, de modo a garantir respostas mais rápidas, eficazes e ajustadas às necessidades dos cidadãos portugueses no estrangeiro. Segundo a presidente do Parlamento madeirense, essa proximidade institucional é essencial para reforçar a confiança das comunidades nas instituições portuguesas e para preservar a sua ligação ao país de origem.

No encontro, Rubina Leal sublinhou ainda a importância de dinamizar programas de intercâmbio entre Portugal, em particular a Região Autónoma da Madeira, e New Bedford, envolvendo jovens dos dois territórios. Na sua perspectiva, este tipo de iniciativas constitui uma oportunidade para promover o conhecimento mútuo, fortalecer os laços culturais e identitários, e incentivar o contacto das novas gerações com a língua e a história comuns.

A responsável considerou também que estes programas podem proporcionar experiências académicas, profissionais e associativas que aproximem os jovens da sua herança portuguesa, além de poderem servir de ponte para futuras parcerias nas áreas da educação, da inovação, do empreendedorismo e da cultura.

Rubina Leal assinalou ainda o papel desempenhado pelo Consulado de Portugal em New Bedford no acompanhamento da comunidade portuguesa, destacando o trabalho realizado no apoio aos cidadãos e na promoção da ligação entre Portugal e a diáspora, um contributo que, segundo a presidente, ajuda a manter vivos os laços que unem a comunidade portuguesa ao seu país e, em particular, à Madeira.