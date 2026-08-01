Rubina Leal visita museu dedicado à emigração madeirense nos Estados Unidos

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, visitou o Madeiran Heritage Museum, em New Bedford, um espaço dedicado à preservação, estudo e divulgação da história da emigração madeirense nos Estados Unidos.

A visita, integrada na deslocação oficial àquela cidade norte-americana, permitiu conhecer o acervo documental, fotográfico e etnográfico reunido pelo museu, que retrata o percurso de várias gerações de madeirenses que emigraram para os Estados Unidos e mantiveram a ligação às suas origens.

A governante destacou o papel da instituição na preservação da memória colectiva da diáspora madeirense, considerando que o trabalho desenvolvido pelo museu representa "um verdadeiro legado para as gerações futuras". A presidente do Parlamento madeirense sublinhou que "preservar a história da emigração é também preservar uma parte essencial da identidade da Madeira, dando a conhecer o espírito de coragem, resiliência, trabalho e perseverança que sempre caracterizou os madeirenses espalhados pelo mundo".

Durante a visita, Rubina Leal salientou ainda que a Madeira se prolonga através das comunidades emigrantes e lusodescendentes, que continuam a promover a cultura e as tradições madeirenses além-fronteiras.

Como forma de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelo Madeiran Heritage Museum, a presidente da Assembleia Legislativa entregou uma peça alusiva aos 50 anos da Autonomia e o livro 50 Anos de Autonomia Regional 1976–2026, obra dedicada à evolução do processo autonómico e ao percurso político, institucional, económico e social da Região ao longo das últimas cinco décadas.