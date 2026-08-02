Rubina Leal destaca junto da governadora do Massachusetts o papel da comunidade madeirense em New Bedford

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, encontrou-se com a governadora do Massachusetts, Maura Healey, durante uma visita ao recinto da Festa do Santíssimo Sacramento, em New Bedford. O encontro serviu para sublinhar a importância da comunidade portuguesa, e em particular da comunidade madeirense, na vida económica, social e cultural daquele estado norte-americano.

Ao longo do périplo pelo recinto da festa, Rubina Leal destacou o forte vínculo que sucessivas gerações de madeirenses continuam a manter com a sua terra-natal, preservando a língua, as tradições, a cultura e a identidade portuguesa, ao mesmo tempo que participam ativamente no desenvolvimento das comunidades onde residem. Segundo a presidente do parlamento madeirense, esta capacidade de conciliar a integração plena na sociedade de acolhimento com a valorização das raízes constitui um exemplo de cidadania e um património colectivo que importa reconhecer.

Na ocasião, Rubina Leal apelou para que a comunidade madeirense continue a merecer o reconhecimento e o apoio das entidades públicas. A responsável salientou que o contributo desta comunidade ultrapassa a dimensão económica, reflectindo-se também na preservação de um legado histórico, cultural e associativo que enriquece o Massachusetts.

Rubina Leal defendeu ainda que a Festa do Santíssimo Sacramento, considerada a maior celebração da cultura portuguesa realizada fora de Portugal, deve continuar a beneficiar do apoio institucional que tem permitido afirmá-la como um espaço de encontro entre gerações, de valorização da herança portuguesa e de fortalecimento dos laços entre os Estados Unidos, Portugal e a Madeira.