Classificativa da Ponta do Sol cancelada após despiste

A 10.ª classificativa do Rali da Madeira, correspondente à primeira passagem pela Ponta do Sol, foi cancelada, há instantes, na sequência dao capotamento protagonizado pela equipa n.º 17, composta por Henrique Moniz e Vítor Hugo.

A dupla, que competia aos comandos de um Skoda Fabia Rally2 Evo, saiu ilesa do acidente, não havendo registo de feridos.

Ainda assim, perante o incidente e os destroços na via, a organização optou por cancelar a PEC por motivos de segurança. As restantes equipas em prova não irão disputar a classificativa, e vão cumprir o restante percurso em ligação até ao final do troço.