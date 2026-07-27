Jovens ciclistas competiram no Encontro Regional de Escolas de BTT

O Encontro Regional de Escolas de BTT realizou-se no passado sábado, 25 de Julho, na Lagoa, reunindo 18 jovens atletas de seis clubes de formação da Região.

Na categoria de Pupilos/Benjamins (Sub-9) participaram oito jovens, sendo esta uma categoria em que todos os atletas são premiados pela participação. Competiram José Serrão, Lourenço Ferreira, Guilherme Baptista, Bernardo Faia e Henrique Antunes, do C. S. Marítimo/Mina Cabeleireiros, Salvador Oliveira e João Jesus, do Ludens Machico/MVasconcelos, e Pedro Pinto, do CDR Prazeres/Calheta Viva.

Em Sub-11, Ana Pinto (CDR Prazeres/Calheta Viva) venceu no sector feminino. No masculino, Paulo Vieira (Clube Naval de São Vicente) conquistou o primeiro lugar, seguido de Tiago Fernandes (AD Galomar/FACCO) e Salvador Nunes (CDR Prazeres/Calheta Viva).

Na categoria Sub-11 Iniciação, destinada à filiação diária, Pedro Rodrigues (Clube Naval de São Vicente) teve oportunidade de experimentar a modalidade.

Nos Sub-13, Francisco Henriques (Clube Caniço Riders–SOMEQ) arrecadou a vitória, enquanto Matias Ferreira e João Pestana, ambos do C. S. Marítimo/Mina Cabeleireiros, completaram o pódio.

Já em Sub-15, João Faria (Clube Caniço Riders–SOMEQ) venceu a prova, seguido pelo colega de equipa Leonardo Fernandes.

Na classificação coletiva, o Clube Caniço Riders–SOMEQ conquistou o primeiro lugar, à frente do C. S. Marítimo/Mina Cabeleireiros e do CDR Prazeres/Calheta Viva.

O próximo Encontro Regional de Escolas, na vertente de Ciclismo de Estrada – Brisa Sem Açúcar, está agendado para 3 de outubro, na Ponta do Pargo.