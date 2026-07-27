Funchal entre as cidades com mais casas equipadas com ar condicionado

Cerca de 40% das casas anunciadas para venda e arrendamento no Funchal dispõem de sistema de ar condicionado, colocando a capital madeirense entre as cidades portuguesas com maior percentagem de habitações equipadas com esta comodidade, segundo uma análise divulgada pelo idealista.

O estudo, que analisou mais de 200 mil imóveis anunciados na plataforma durante o segundo trimestre de 2026, conclui que, a nível nacional, apenas 34% das casas disponíveis para venda ou arrendamento contam com ar condicionado.

No ranking das capitais de distrito, o Funchal surge em igualdade com o Porto, ambos com 40% da oferta equipada com este sistema. À frente estão apenas Vila Real (53%), Faro (51%), Viseu (47%), Aveiro (44%) e Braga (42%). Lisboa apresenta uma percentagem inferior, com 35% das habitações anunciadas dotadas de ar condicionado.

Ao nível dos distritos, a Madeira acompanha a média nacional, com 34% dos imóveis anunciados equipados com sistema de climatização. Faro lidera esta classificação, com 57%, seguindo-se Braga (40%), Vila Real (37%) e Viseu (35%).

O levantamento revela ainda que, em termos nacionais, a diferença entre o mercado de venda e o de arrendamento é reduzida: 34% das casas à venda dispõem de ar condicionado, face a 33% das habitações para arrendar.

Segundo o idealista, a análise incidiu sobre mais de 200 mil imóveis anunciados na plataforma durante o segundo trimestre deste ano, permitindo traçar um retrato da presença de sistemas de ar condicionado na oferta habitacional disponível em Portugal.