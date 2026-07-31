Basso desiste da classificativa de Santana após avaria mecânica
Italiano viu comprometida a sexta prova especial
Giandomenico Basso não concluiu e desistiu da classificativa de Santana 1 (PEC 6), depois de ter sofrido uma avaria mecânica da sua viatura.
O incidente obrigou o piloto italiano a desistir da prova especial, numa altura em que procurava recuperar posições na classificação geral do Rali da Madeira.
Armindo Araújo vence classificativa, Basso mantém liderança por 0,4 segundos
Giandomenico Basso continua na frente do Rali da Madeira, mas viu reduzida a vantagem sobre os principais perseguidores após a primeira classificativa da terceira secção. O piloto italiano, aos comandos de um Skoda Fabia RS Rally2, foi o segundo mais rápido na segunda passagem por Santo da Serra, um troço vencido por Armindo Araújo, em viatura idêntica.